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中市小黃公車再升級 交局：明年增設海線4條山線2條

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局長葉昭甫指出明年預定再加開6條小黃公車。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局長葉昭甫指出明年預定再加開6條小黃公車。記者陳秋雲／攝影

台中市政府推動小黃公車共8條路線，本年度預計可服務10萬2200人次，更首推部分路段「隨招隨停」更加便民。交通局長葉昭甫今指出，明年度預定繼續增加大山線與海線共6線，爭取中央補助，滿足偏鄉地區居民交通需求。

台中市從2017年推小黃公車，在豐原到豐原球場、東勢到埤頭里；今年增加6條路線，估計每年可服務至少10萬2200人次，包括新社新五村到茄苳寮、豐原到朴子、太平黃竹線、霧峰桐林線與舊正社區到象鼻、烏日喀哩線。

葉昭甫說，以前小黃公車仍走舊公車路線，在公車站牌等；今年新規劃路線則行駛於偏遠狹窄道路，如有空位可隨招隨停，因此小黃公車也採識別系統讓民眾辨識。

葉昭甫表示，明年預定要加開6線，包括潭子大富線、大甲客庄菁埔線、大甲南庄到火車站、清水塭仔寮線、龍井的龍津水裡社線、新社白毛台到和平公所線。全年線總經費1555萬，向中央爭取1101萬、其餘市府自籌。

市長盧秀燕表示，小黃公車與iBIKE站點目前是民代與里長爭取最熱門的兩個項目，可見的確符合民眾需求，市府會再加把勁建置。

葉昭甫說，交通局依營運數，持續檢討搭乘情形，配合地方需求再調整班次路線，目前每條路線一天6到12班，免費搭乘但採預約制，一車可載3到4人，部分路段可隨招隨停。

公車 台中市 火車站

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