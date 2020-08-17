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埋管挖路像補丁！中市推延管路平

聯合報 / 記者游振昇／台中報導
台中市長盧秀燕（持香者）昨主持大安區中庄里自來水延管路面復平開工祈福典禮。 記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕（持香者）昨主持大安區中庄里自來水延管路面復平開工祈福典禮。 記者游振昇／攝影

申裝自來水埋管挖路，卻往往造成馬路像「補丁」凹凸不平，台中市府創新推動「自來水延管路平計畫」。市長盧秀燕拿出「私房錢」第二預備金5千萬元，加上去年度預算6千萬元，辦理全市自來水延管後路面復平；她說，2020年第一期工程進度已達70%，完成清水區中央北路三美路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修。

台中市近年推動自來水普及率，從2014年的94%，提升至今年96.1%，多數在大安區中庄里、龜殼里、福興里等偏遠區域；但挖開道路裝設自來水管線後，往往只能就挖管小部分重舖，與其他路面產生高低差，機車騎士或行人常因此摔倒。

台中市府動支第二預備金5千萬元，加上去年度預算6千萬元，共1.1億元進行「自來水延管路平計畫」。

市府表示，共分3期工程，第一期預計完成19.2公里，橫跨7區，目前完成清水區中央北路、三美路等周邊道路，與霧峰區、豐原區水源路南坑巷等延管路修，約14公里，完工率達70%。

二期工程主要範圍為大安區中庄里，昨舉行開工祈福儀式，盧秀燕指出，大安區中庄里供水延管共1萬3160公尺，費用3900萬元，受益291戶，預計路修長度8千公尺，經費2650萬元，施工即日起至11月底。

今年下半年市府還要進行第3期工程，主要範圍在烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、沙鹿區等延管路修路段，全年度將完成12區、共50公里路修。

台中市 盧秀燕 機車騎士

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