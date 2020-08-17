快訊

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

影／台中州廳今開工修繕 盧秀燕謝林佳龍「好政策要延續」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中州廳今修復工程開工。記者陳秋雲/攝影
台中州廳今修復工程開工。記者陳秋雲/攝影

台中市政府重啟台中州廳及大屯郡役所修復工程，預計2022年底完工。市長盧秀燕表示，市府延續「好的政策」修復州廳，她感謝前長林佳龍著手執行。未來修復完成，重要局處仍會留下辦公，盼結合綠空鐵道等建設「舊城區大發展！」

文化局今日舉行台中州廳及大屯郡役所修復工程開工典禮，盧秀燕說「不整修好，對不起歷史、古蹟！」市府請來國寶級老師傅啟動修復工程，希望維持歷史韻味及美感，並結合綠空鐵道等建設，藉此振興當地經濟、帶動觀光，翻轉舊城區。

盧市長也感謝前市長林佳龍著手規劃州廳修復，歷任文化部長同意補助。她認為好的政策要延續，因此市府啟動修復計畫，保存國定古蹟；此外，由於許多民眾擔心州廳修復期間，環保、都發局等局處暫時遷移後，當地會沒落，盧市長承諾，州廳修復完成後，重要局處仍會留下辦公，讓當地再現風華。

市府向文化部提出「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，其中台中州廳、大屯郡役所的修復及部分軟體建設獲中央補助3.79億元，加上市府配合款2.53億元，合計6.32億元，未來各棟建築將依據原有形貌復原，並將公共區域依原歷史空間脈絡分階段規劃整修，以回復原有樣貌。

文化局長張大春表示，台中州廳未來的再利用方向，原則上會依地方意見規劃作為辦公廳舍，以維持其歷史意義，並有部分空間作為史蹟展示及服務設施，待修復完成後，文化資產處預計進駐都發設計大樓(即舊中山地政大樓)，可就近管理台中州廳及大屯郡役所、刑務所官舍群等文化資產。針對台中州廳戶外廣場空間，將定期邀請、媒合街頭藝人及表演團隊演出，以多元藝術展演豐富台中州廳內涵。

修復 國定古蹟 空鐵

延伸閱讀

影／被問高雄市長補選看法 盧秀燕：工作時間不談選舉

陳其邁當選高雄市長 林佳龍：高雄市民成就了三個指標

徐永明300萬找不到主人 孫大千：難怪蔡英文誇台灣經濟

台中捷運再延遲？盧秀燕保證：聖誕節前通車

相關新聞

台中巨蛋案餘波盪漾 民進黨要求市府專案報告

台中巨蛋總經費65億元，由日本知名設計室偎研吾、台灣九典建築師事務所獲競圖首獎，但遭質疑外觀與偎研吾設計的澳洲達令港剛落...

影／10年1次人口普查 南投縣抽出率卻比全國多7%

全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立，將透過網路填報、留置填表、派員面訪等3種調查管道彈性訪...

銀髮族愛去10元風景區 溪頭盼衛福部予補助

受老人福利法保障後，國內出現不少的「10元風景區」，銀髮族不僅搭客運上山半價並享補助，平日進入園區更享10元特惠票價，台...

影／自來水延管後路面復平 台中巿府共要花1.1億

台中市積極推動「自來水延管路平計畫」，先讓民眾有自來水可用後，再辦理路面復平；台中市長盧秀燕今天在大安區中庄里的開工祈福...

小花蔓澤蘭收購今開跑 南投縣府加碼1公斤7元

南投林管處從今起展開小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，南投縣政府為鼓勵縣民加入除害行列，每公斤再加碼2元，因此南投縣...

中市安置兒少挑戰群峰 「長腿叔叔」在後支持守護

台中市18名保護安置兒少今天挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有暖心...

溪頭7月入園數再創新高 收入減少竟是這個原因…

溪頭入園人數年年增加，溪頭森林教育園區表示，光是今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄，但是門票...

旱溪整治打擾白鷺鷥棲地 水利署將辦座談會了解民意

台中市推動旱溪整治的大康橋計畫，國光橋至日新橋的整治即將陸續完成，地方爭取盡速再進行上游日新橋至六順路「最後一哩」整治，...

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

歷經三任縣長，耗時13年規畫設計和評估，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程的第一標今天動工，交通部長林佳龍、彰化...

影／外送夯車禍傳488件 台中市找80外送員上課保平安

越來越多人加入美食外送員，不過據台中市交通大隊統計，今年1月至6月外送員就發生488件車禍，造成667人受傷，台中市交通...

從軍10年再從警 張叡营獲全國績優警勤區表揚

台中市警局后里分駐所警員張叡营，從軍10年再從警， 榮獲今年「全國績優警勤區」表揚，她深入社區，維護治安，獲得民眾好評。

風雲社團／台中北屯扶輪社 護育紫斑蝶16年

16年前，台中市北屯扶輪社投入「紫斑蝶護育」計畫，在全台營造蝴蝶生態環境，要喚起民眾對自然保育的重視；南投縣埔里鎮更被選...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。