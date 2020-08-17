影／台中州廳今開工修繕 盧秀燕謝林佳龍「好政策要延續」

台中市政府重啟台中州廳及大屯郡役所修復工程，預計2022年底完工。市長盧秀燕表示，市府延續「好的政策」修復州廳，她感謝前長林佳龍著手執行。未來修復完成，重要局處仍會留下辦公，盼結合綠空鐵道等建設「舊城區大發展！」

文化局今日舉行台中州廳及大屯郡役所修復工程開工典禮，盧秀燕說「不整修好，對不起歷史、古蹟！」市府請來國寶級老師傅啟動修復工程，希望維持歷史韻味及美感，並結合綠空鐵道等建設，藉此振興當地經濟、帶動觀光，翻轉舊城區。

盧市長也感謝前市長林佳龍著手規劃州廳修復，歷任文化部長同意補助。她認為好的政策要延續，因此市府啟動修復計畫，保存國定古蹟；此外，由於許多民眾擔心州廳修復期間，環保、都發局等局處暫時遷移後，當地會沒落，盧市長承諾，州廳修復完成後，重要局處仍會留下辦公，讓當地再現風華。

市府向文化部提出「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，其中台中州廳、大屯郡役所的修復及部分軟體建設獲中央補助3.79億元，加上市府配合款2.53億元，合計6.32億元，未來各棟建築將依據原有形貌復原，並將公共區域依原歷史空間脈絡分階段規劃整修，以回復原有樣貌。

文化局長張大春表示，台中州廳未來的再利用方向，原則上會依地方意見規劃作為辦公廳舍，以維持其歷史意義，並有部分空間作為史蹟展示及服務設施，待修復完成後，文化資產處預計進駐都發設計大樓(即舊中山地政大樓)，可就近管理台中州廳及大屯郡役所、刑務所官舍群等文化資產。針對台中州廳戶外廣場空間，將定期邀請、媒合街頭藝人及表演團隊演出，以多元藝術展演豐富台中州廳內涵。