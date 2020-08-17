台中巨蛋案餘波盪漾 民進黨要求市府專案報告

台中巨蛋總經費65億元，由日本知名設計室偎研吾、台灣九典建築師事務所獲競圖首獎，但遭質疑外觀與偎研吾設計的澳洲達令港剛落成的市民中心「雷同」「抄襲自己」，議會民進黨團在這次臨時會程序委員會提案要求專案報告，但最後卻「被協商」，引發部分議員不滿。

副市長黃國榮與市府相關局處首長及建築師等人，下午前往市議會民進黨團與議員面對面溝通，針對疑點說明，希望在野黨議員了解相關規畫，以利預算通過。

民進黨市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤表示，表面上看好像市府尊重民進黨團的建言，移樽就教，實際上卻規避議會監督，議員認為這次臨時會不作專案報告，9月定期會也應「面對現實」。

議員指出，台中巨蛋市府編列65億元總經費，卻要市民接受其他建築的複製品，屬公共議題，本來就須接受議會監督。但19日起召開的臨時會專案報告，沒有列入台中巨蛋競圖議題，卻「私下」找黨團溝通，議員表示無法接受。

陳淑華說，議會應積極監督巨蛋案的執行，採最嚴謹態度要求市府完整報告清楚，即使不在臨時會要求市府報告，也應在定期會深入探討。