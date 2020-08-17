鼓勵青農返鄉 台中市青年農民輔導計畫培訓今開訓

台中市政府農業局為鼓勵及擴大青年農民返鄉從農，加入農業生產行列，今天和台中市農會合作舉辦青年從農培訓開訓典禮，將推動青年農民各項輔導作業，透過辦理講習課程、創業輔導等措施，輔導青年農民以共同經營及企業化發展的目標永續經營，帶動更多青年投入台中市農業工作。

農業局推出「青年農民輔導計畫」，成立青農基本資料庫，並舉辦專業技術研習課程、共識營、十大績優青農評鑑等，農業生產消耗性資材等經常性補助，希望吸引18至45歲青年農民返鄉務農，永續經營。

農業局長蔡精強今天在開訓典禮中表示，中市青年農民輔導計畫以青年農民基本資料庫、青年從農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等4大策略推動，由農業局和各級農會合作共同執行青年農民農業培訓課程、農場實務見習、農場經營輔導、評鑑等各項輔導作業。

青年從農培訓輔導方面，由台中市各區農會推薦初選登記在案青農，台中市辦理複審選出24位優秀在地青年農民，參與學習120小時農業基礎課程和120小時農場實務見習培訓，完成所有培訓課程後給予參與學員6萬元培訓獎禮金；在農場經營輔導階段，提供青農每人最高10萬元之資材、行銷等創業補助與輔導及申請50場農場診斷服務。