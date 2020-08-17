彰化10年一次人口普查11月展開 預估普查6萬戶

10年一度人口及住宅普查 ，彰化與全國一致從今年11月8日到11月30日進行，彰化縣府今天舉行「彰化縣人口及住宅普查處」揭牌，展開新關工作，彰化縣普查家數預估約6萬戶，將近20萬人左右，不願當面受訪者可選擇網路填單，依據統計法若民眾如果拒絕人口普查或回答不實者都會被處罰鍰。

人口及住宅普查從民國45年首次創辦，今年是第7次，普查主要目的在瞭解住宅狀況、居住情形、人口分布、家戶組成及就學就業等資訊，補足公務檔案不足之處。

彰化縣長王惠美說，普查處成立後，各鄉(鎮、市)公所普查所則將在9月1日成立辦理此次普查工作，並在11月8日至30日進行普查，請縣民配合，將有助政府未來制定政策能更符合民眾需求，訪問人員將遵守「二會三不」原則，會佩戴識別證、會遞送普查公文、不會洩漏資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺等。

彰化縣普查家數預估約6萬戶，將近20萬人左右，普查區域範圍內的設籍人口、常住人口及住宅，都是普查的對象，近年來隨著生育率降低、少子化及高齡化社會的來到，造成人口結構變化，相關資料將作為政府規劃住宅及家庭照護等政策的重要參考依據。