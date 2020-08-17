才藝老師夫妻檔返家務農 青年農民輔導計畫學新知

36歲江嘉維和先生賴建宏本是才藝老師，2人先後返家種植苦茶油、藍莓，江嘉維日前參加青年加農，學到種植方式，今年江嘉維和先生參加青年農民輔導計畫，盼加強行銷方式。

台中市政府今年推出青年農民輔導計畫，委託台中市農會舉辦，規劃作物栽培、加工、行銷、農產經營等課程，盼提高青農的留農率。培訓首日今天上午開課，共有24位青農參加培訓，年紀最小的青農為22歲的陸浩振。

3年前，江嘉維跟著先生賴建宏先後返家接下公婆的苦茶油、藍莓事業，但因和公婆在農作栽種上意見有出入，江嘉維遂報名參加青農加農計畫，盼學習到農作物的栽種方式。

她說，透過課程在不同產業上學到了許多方法，學會使用肥料要看時機以及農產銷售的方式，農產銷售因此增加4成。這次，她和先生再報名青年農民輔導計畫，希望能加強技術外，學到多元產品的銷售。

43歲的蘇駿騰職業軍人退伍後，擔任5年的銀行業務，因女兒喜歡喝蜂蜜，1年需花費近萬元購買蜂蜜、蜂王乳。蘇駿騰投入農業後發現，許多傳統農業因農民不會行銷無法獲利，他參加青年農民輔導計畫，希望學得行銷手法，增加多元農產種植、行銷。

台中市農業局長蔡精強表示，延續青年加農計畫推出青年農民輔導計畫，參加培訓者需有農地，培訓後可順利經營農業，課程規劃120小時農業技術課程，120小時農產農場實務課程，希望能增加青農的留農率。

台中市農會總幹事林育葦表示，希望青農透過課程，可以學到銷售方式，農業在生產不是問題，但在銷售面卻面臨困境，若能提升銷售，未來對農業相當有幫助。