快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

才藝老師夫妻檔返家務農 青年農民輔導計畫學新知

中央社 / 台中17日電

36歲江嘉維和先生賴建宏本是才藝老師，2人先後返家種植苦茶油、藍莓，江嘉維日前參加青年加農，學到種植方式，今年江嘉維和先生參加青年農民輔導計畫，盼加強行銷方式。

台中市政府今年推出青年農民輔導計畫，委託台中市農會舉辦，規劃作物栽培、加工、行銷、農產經營等課程，盼提高青農的留農率。培訓首日今天上午開課，共有24位青農參加培訓，年紀最小的青農為22歲的陸浩振。

3年前，江嘉維跟著先生賴建宏先後返家接下公婆的苦茶油、藍莓事業，但因和公婆在農作栽種上意見有出入，江嘉維遂報名參加青農加農計畫，盼學習到農作物的栽種方式。

她說，透過課程在不同產業上學到了許多方法，學會使用肥料要看時機以及農產銷售的方式，農產銷售因此增加4成。這次，她和先生再報名青年農民輔導計畫，希望能加強技術外，學到多元產品的銷售。

43歲的蘇駿騰職業軍人退伍後，擔任5年的銀行業務，因女兒喜歡喝蜂蜜，1年需花費近萬元購買蜂蜜、蜂王乳。蘇駿騰投入農業後發現，許多傳統農業因農民不會行銷無法獲利，他參加青年農民輔導計畫，希望學得行銷手法，增加多元農產種植、行銷。

台中市農業局長蔡精強表示，延續青年加農計畫推出青年農民輔導計畫，參加培訓者需有農地，培訓後可順利經營農業，課程規劃120小時農業技術課程，120小時農產農場實務課程，希望能增加青農的留農率。

台中市農會總幹事林育葦表示，希望青農透過課程，可以學到銷售方式，農業在生產不是問題，但在銷售面卻面臨困境，若能提升銷售，未來對農業相當有幫助。

青年 農民 青農

延伸閱讀

高雄市長補選蹦出新成語「以鵝傳兒」 朱學恒：鵝蛋變農產明星？

減少農業蠅害 青農：從源頭管控強制雞糞堆肥發酵

不純砍頭！養蜂達人告訴你這樣分辨蜂蜜良窳

農產加值打樣中心起帶頭作用 農產加工苗栗隊在望

相關新聞

影／10年1次人口普查 南投縣抽出率卻比全國多7%

全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立，將透過網路填報、留置填表、派員面訪等3種調查管道彈性訪...

銀髮族愛去10元風景區 溪頭盼衛福部予補助

受老人福利法保障後，國內出現不少的「10元風景區」，銀髮族不僅搭客運上山半價並享補助，平日進入園區更享10元特惠票價，台...

影／自來水延管後路面復平 台中巿府共要花1.1億

台中市積極推動「自來水延管路平計畫」，先讓民眾有自來水可用後，再辦理路面復平；台中市長盧秀燕今天在大安區中庄里的開工祈福...

小花蔓澤蘭收購今開跑 南投縣府加碼1公斤7元

南投林管處從今起展開小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，南投縣政府為鼓勵縣民加入除害行列，每公斤再加碼2元，因此南投縣...

中市安置兒少挑戰群峰 「長腿叔叔」在後支持守護

台中市18名保護安置兒少今天挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有暖心...

溪頭7月入園數再創新高 收入減少竟是這個原因…

溪頭入園人數年年增加，溪頭森林教育園區表示，光是今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄，但是門票...

旱溪整治打擾白鷺鷥棲地 水利署將辦座談會了解民意

台中市推動旱溪整治的大康橋計畫，國光橋至日新橋的整治即將陸續完成，地方爭取盡速再進行上游日新橋至六順路「最後一哩」整治，...

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

歷經三任縣長，耗時13年規畫設計和評估，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程的第一標今天動工，交通部長林佳龍、彰化...

影／外送夯車禍傳488件 台中市找80外送員上課保平安

越來越多人加入美食外送員，不過據台中市交通大隊統計，今年1月至6月外送員就發生488件車禍，造成667人受傷，台中市交通...

從軍10年再從警 張叡营獲全國績優警勤區表揚

台中市警局后里分駐所警員張叡营，從軍10年再從警， 榮獲今年「全國績優警勤區」表揚，她深入社區，維護治安，獲得民眾好評。

風雲社團／台中北屯扶輪社 護育紫斑蝶16年

16年前，台中市北屯扶輪社投入「紫斑蝶護育」計畫，在全台營造蝴蝶生態環境，要喚起民眾對自然保育的重視；南投縣埔里鎮更被選...

南投「國姓搶成功」名氣大 綠美化趕工

南投縣的「國姓搶成功」已名列客庄12大節慶之一，但知名度高，周邊環境卻欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落、毀壞，公所向中央...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍公視戲

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。