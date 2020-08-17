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影／10年1次人口普查 南投縣抽出率卻比全國多7%

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立。記者賴香珊／攝影
全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立。記者賴香珊／攝影

全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立，將透過網路填報、留置填表、派員面訪等3種調查管道彈性訪查，其中網路填報將在11月1日開放，實地派員訪問日期為11月8至30日，呼籲縣民配合普查。

縣府指出，人口及住宅普查是根據統計法規定，每10年辦理1次，今年將從11月起開始進行普查作業，而南投縣13鄉鎮市共劃分為1600多個普查區，將抽出357個普查區，抽出率為22%，預計訪查近4萬戶，粗估10萬7000多人。

南投縣人口及住宅普查處則於今天揭牌成立，副縣長陳正昇說，人口及住宅普查工作有一定規範也很辛苦，但為能透過普查數據擬定相關政策，讓人民生活過得更好，確實有普查必要，除有勞相關人員查訪，也盼民眾全力配合詳實提供資訊。

只不過，南投縣普查抽出率高達22%，比起全國普查比例15%，還高出7個百分比，主計處長陳美秀則說明，因偏鄉戶口異值性較都市高，普查人口比例須拉高，因此像南投仁愛、信義等抽查就比南投市、草屯等還高，也因此拉高整體比例。

而今年的普查作業將透過網路填報、留置填表、派員面訪等3種調查管道彈性訪查，動員工作人力約500人，普查公函將會在10月底前由公所送達受訪戶戶籍地，普查內容以蒐集常住人口基本特徵、家戶組成和住宅使用狀況等3大資料。

其中，網路填報將提前於11月1日開放，實地派員訪問日期則為11月8日至11月30日，屆時普查員會配戴證件及遞送致受訪戶函，而普查取得之資料只供整體統計分析之用，不會作為課稅的依據，籲請受訪民眾支持並配合。

陳正昇也表示，今年普查強調「3不＋2會」確保民眾隱私及個資安全，其中「3不」是普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺，「2 會」是普查員會佩戴普查員證，也會遞送致受訪戶函。

全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立。記者賴香珊／攝影
全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立。記者賴香珊／攝影
全國性人口及住宅普查將開跑，「南投縣人口及住宅普查處」今揭牌成立。記者賴香珊／攝影
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