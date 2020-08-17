國姓公所女課員上班練舞 連同側拍者不排除懲處

國姓鄉公所一名女課員上班時間練舞，同事見狀未制止，還持手機錄影，不料影片外流引發熱議「是否過太爽」，鄉公所表示，練舞女課員、錄影者都影響公所形象，兩人交付議處。

南投縣國姓鄉公所民政課一名女課員上班時間在辦公桌前練舞，午休時間還蹺腳在桌上睡覺，不當舉止及不雅動作遭人拍下，近日流傳國姓鄉民之間，對此，鄉公所祕書李孟秋今天接受媒體訪問時證實「確有此事」，由於影響鄉公所形象，兩人本週交付考績會議處。

李孟秋表示，這名女課員上班時間練舞非常不恰當，嚴重影響鄉公所聲譽，而午休時間將雙腳放在辦公桌上睡覺，姿勢不雅，鄉長丘埔生得知，召集鄉公所人員談話，並要求記取教訓，勿再發生類似情事，而側錄影片的人見狀未勸導還拍影片外傳，一併交付考績會。

鄉公所人員私下表示，這名女課員應是參加社區大學課程，當天接近午休時間，吃飯前用電腦播舞蹈課程影片練習，由於專注看螢幕，未發現遭人錄影，之後抬頭才看到一名男同事用手機拍攝，影片分享到內部通訊群組，不料又遭群組成員外流引起風波。

查看影片可見這名中年女課員專注看著電腦螢幕，喇叭傳出流行音樂，女課員手舞足蹈，但感覺動作不很熟練，辦公室其他人則是坐位子上，只有這名中年女課員站著練舞，影片拍攝約1分鐘後，女子才發現遭人錄影，大聲喝斥「你在幹嘛」，錄影才中斷。