台76線向西延伸工程動土 打造彰化西南角交通網

台76線向西延伸工程今天動土，未來完工後可將中山高埔鹽交流道和台61線芳苑交流道連接起來，成為彰化西南角重要交通建設，交通部長林佳龍表示，完工後可帶動產業及觀光發展。

台76線向西延伸工程今天舉行動土典禮，林佳龍、彰化縣長王惠美、交通部公路總局長許鉦漳以及民進黨立法委員陳素月等人皆出席。

林佳龍致詞時指出，台76線向西延伸工程，中央從展開綜合規劃到環評、動土花了5年時間；至於彰化市鐵路高架化，或是未來高鐵與台鐵串連到集集支線，還有台中捷運綠線延伸彰化，都已經在規劃或推動中，而台76線向西延伸工程對彰化西南角很重要，相信會帶來產業及觀光旅遊發展。

王惠美則說，人若要健康，血路一定要通，地方若要進步，一定要有交通；台76線向西延伸工程完工後，西南角子弟回來就能快捷方便，且可連接芳苑工業區、二林精密機械產業園區及中科四期二林園區等，不僅工業能發展，觀光產業也會不一樣。

彰化縣政府指出，台76線向西延伸工程規劃將國道中山高速公路埔鹽交流道，往西南沿埔鹽鄉、二林鎮，再到芳苑鄉連接台61線芳苑交流道，全長約21公里，沿線設置縣道148、新水、台19等3處交流道；中央挹注總經費新台幣139.9億元，預計民國114年底完工，未來可串連國1、國3與台61線，成為西南角新興工業區的快速路網。