銀髮族愛去10元風景區 溪頭盼衛福部予補助

受老人福利法保障後，國內出現不少的「10元風景區」，銀髮族不僅搭客運上山半價並享補助，平日進入園區更享10元特惠票價，台大實驗林管處指出，溪頭遊客量一年高於一年，園區必要支出年年增加，希望衛福部也能夠補助溪頭教育園區，讓長者在溪頭好環境健康地活動，省下去逛醫院的健保支出。

除武陵外，林務局所屬的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區，全部都有提供老人優待票價，65歲以上長者最愛三五老友、成群結伴，只要10元保險費，就可漫步在森林步道間，既享受森林浴也順便健行健身。

溪頭平日因此成為國內最火熱的自然園區，每年甚至創造200多萬的入園數，南投觀光處長陳志賢建議，縣內各風景區控管旅遊品質，著重於「一低三高」的做法，將縣內的不同旅遊路線，採取低承載分流，重要景點進行人數控管外，更要求各風景區走高品質、高價值及高安全的三高路線，堅持不殺價、不惡性競爭。

台大實驗林管處指出，10元優惠入園，是基於老人福利法第25條明訂老人搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施，應予以半價優待，而文教設施為中央機關、行政法人經營者，平日應予免費，受法令保障，也希望衛福部能提供補助，鼓勵長者多到自然風景區活動，身心健康就用不著上醫院。