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影／自來水延管後路面復平 台中巿府共要花1.1億

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕等人，今天主持自來水延管路面復平，在大安中庄里進行開工祈福儀式。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕等人，今天主持自來水延管路面復平，在大安中庄里進行開工祈福儀式。記者游振昇／攝影

台中市積極推動「自來水延管路平計畫」，先讓民眾有自來水可用後，再辦理路面復平；台中市長盧秀燕今天在大安區中庄里的開工祈福儀式中說，市府動支第二預備金5000萬元，加上去年度預算6000萬元，共1.1億元辦理全市自來水延管後路面復平；2020年第一期工程進度已達70%，完成清水區中央北路三美路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修。

台中市近年來推動自來水延管計畫，和自來水公司協力將台中市自來水普及率，從2014年的94%提升至今年96.1%，其中大安區近年已陸續完成大安區中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，大安區自來水普及率由2016年的62.9%提升至今年74.6%，普及率大幅提升11.7%。

自來水延管後，再由中市府辦理延管後路修，盧秀燕表示，她上任後特別重視路面平整議題，特動支第二預備金5000萬元加上去年度預算6000萬元，共1.1億元辦理全市自來水延管後路面復平，中市府分為三期工程辦理路修復平，第一期工程預算5000萬元，預計完成19.2公里，橫跨7區，目前已完成清水區中央北路三美路等周邊道路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修，約14公里，完工率達70%。

自來水延管路面復平計畫第二期工程，主要範圍為大安區中庄里，今天舉行開工祈福儀式；大安區中庄里供水延管工程共計1萬3160公尺，延管費用為3900萬元，受益戶數291戶，路修長度約計8000公尺，路修費用初估2650萬元，施工期程預計為今年8月17日至11月底，涵蓋主要道路為中山南路、南安路、中海路(西濱東側)、中松路、興安路302巷、三元路、埔頭路，完工後將有效改善道路品質，並提升用路安全環境；盧秀燕今天說明施工日期，請沿線居民體諒施工期暫時不便。

今年下半年中市府進行路面復平計畫第三期工程，含括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、沙鹿區等延管路修路段，預計全年度將陸續完成中市12區50公里路修工程。

台中市 盧秀燕 修復

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