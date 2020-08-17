小花蔓澤蘭收購今開跑 南投縣府加碼1公斤7元

南投林管處從今起展開小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，南投縣政府為鼓勵縣民加入除害行列，每公斤再加碼2元，因此南投縣民若繳交每公斤為7元，比外縣市收購價更優渥，但加碼限量2萬公斤，每周一收購，至12月21日止。

南投林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，多生長在海拔1200公尺以下平地、農田、果園、林地等光照充足處，蔓延速度驚人，還會攀爬影響樹木或經濟作物致健康衰退、產量降低，甚至死亡，對台灣自然生態環境和農業經濟造成極大威脅。

其開花期約從每年10月開始，防除最佳時機落在每年9至10月間，林務局近年鼓勵民眾用手拔除且積極收購，南投林區管理處也配合行動，今年在南投埔里、水里、丹大3工作站及南投土城、雲林林內、彰化田中3分站設置6個收購點。

南投林管處表示，今年的小花蔓澤蘭收購作業從今起正式起跑，後續固定在每周一辦理收購，收購時間為上午9時至11時30分，而林務局統一收購價是每公斤5元，只要是國內自然人或登記有案社區發展協會均可參與繳交。

此外，南投縣政府今年也加入獎勵除害行列，針對南投縣民每公斤再額外加碼2元，但限量2萬公斤，南投縣民繳交時出示身分證件就是每公斤7元，若未出示相關身分證明，就只能以每公斤5元計算，提醒縣民務必攜帶證件。