中市安置兒少挑戰群峰 「長腿叔叔」在後支持守護

台中市18名保護安置兒少今天挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有暖心企業有如卡通的「長腿叔叔」守護弱勢，全額贊助其他裝備，支持孩子圓夢，3天2夜一步一腳印，完成登頂獲得一本登山護照，記錄一路走來的體驗。

社會局表示，台中市安置機構4月起每兩周辦理一次外出爬山體能活動，訓練孩子規劃及學習安排景點、交通指引、登山知識及自備餐食。4個多月下來，孩子們的成長和體能進步有目共睹。

社會局指出，台中市有9家兒少安置機構，提供共392床位，收容因家庭變故、未獲適當養育、疏忽遺棄甚至受虐或家庭無力教養的孩子，由專業社工及保育、生輔人員陪伴面對生命歷程的轉折，勇敢繼續成長。

社會局說明，社會各界善心人士對這些孩子從不吝嗇，捐贈物資、現金、醫療資源、志工陪伴，像萬代福影城長期捐贈弱勢兒少免費電影票券或公益放映場次；永達基金會長年辦理弱勢兒少免費樂園一日遊活動，由志工一對一陪伴遊園；大屯扶輪社捐助家園裝修費用，協助空間裝修美化，新增多項設施設備。

登合歡群峰計畫獲得艾絲壓力褲、footer除臭襪、CIPU喜舖支持，全額贊助院童登山裝備和用品，感謝各界愛心支持兒少圓夢。

社會局提到，安置機構長期接受各方捐助，共同滿足這些失依孩子的需求，給這些被迫離開原生家庭的孩子們，一個安全溫暖的替代性照顧處所，善心企業單位有如卡通故事中的「長腿叔叔」默默付出，關懷守護安置兒少。