快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

中市安置兒少挑戰群峰 「長腿叔叔」在後支持守護

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市18名保護安置兒少今挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」圖/社會局提供
台中市18名保護安置兒少今挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」圖/社會局提供

台中市18名保護安置兒少今天挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有暖心企業有如卡通的「長腿叔叔」守護弱勢，全額贊助其他裝備，支持孩子圓夢，3天2夜一步一腳印，完成登頂獲得一本登山護照，記錄一路走來的體驗。　　

社會局表示，台中市安置機構4月起每兩周辦理一次外出爬山體能活動，訓練孩子規劃及學習安排景點、交通指引、登山知識及自備餐食。4個多月下來，孩子們的成長和體能進步有目共睹。

社會局指出，台中市有9家兒少安置機構，提供共392床位，收容因家庭變故、未獲適當養育、疏忽遺棄甚至受虐或家庭無力教養的孩子，由專業社工及保育、生輔人員陪伴面對生命歷程的轉折，勇敢繼續成長。

社會局說明，社會各界善心人士對這些孩子從不吝嗇，捐贈物資、現金、醫療資源、志工陪伴，像萬代福影城長期捐贈弱勢兒少免費電影票券或公益放映場次；永達基金會長年辦理弱勢兒少免費樂園一日遊活動，由志工一對一陪伴遊園；大屯扶輪社捐助家園裝修費用，協助空間裝修美化，新增多項設施設備。

登合歡群峰計畫獲得艾絲壓力褲、footer除臭襪、CIPU喜舖支持，全額贊助院童登山裝備和用品，感謝各界愛心支持兒少圓夢。

社會局提到，安置機構長期接受各方捐助，共同滿足這些失依孩子的需求，給這些被迫離開原生家庭的孩子們，一個安全溫暖的替代性照顧處所，善心企業單位有如卡通故事中的「長腿叔叔」默默付出，關懷守護安置兒少。

台中市 卡通 社工

延伸閱讀

嘉縣府台灣心義工團整合資源 暖心為低收住戶修繕住家

疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

疫情影響延期 中市后梨平安千人宴今開桌

影／中市13公墓弘恩堂機房火警 警義消冒大雨搶救

相關新聞

銀髮族愛去10元風景區 溪頭盼衛福部予補助

受老人福利法保障後，國內出現不少的「10元風景區」，銀髮族不僅搭客運上山半價並享補助，平日進入園區更享10元特惠票價，台...

小花蔓澤蘭收購今開跑 南投縣府加碼1公斤7元

南投林管處從今起展開小花蔓澤蘭收購作業，每公斤收購價5元，南投縣政府為鼓勵縣民加入除害行列，每公斤再加碼2元，因此南投縣...

溪頭7月入園數再創新高 收入減少竟是這個原因…

溪頭入園人數年年增加，溪頭森林教育園區表示，光是今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄，但是門票...

影／自來水延管後路面復平 台中巿府共要花1.1億

台中市積極推動「自來水延管路平計畫」，先讓民眾有自來水可用後，再辦理路面復平；台中市長盧秀燕今天在大安區中庄里的開工祈福...

中市安置兒少挑戰群峰 「長腿叔叔」在後支持守護

台中市18名保護安置兒少今天挑戰海拔3000公尺「合歡群峰」市府社會局媒合豐原扶輪社贊助購買登山鞋、外套等裝備，還有暖心...

旱溪整治打擾白鷺鷥棲地 水利署將辦座談會了解民意

台中市推動旱溪整治的大康橋計畫，國光橋至日新橋的整治即將陸續完成，地方爭取盡速再進行上游日新橋至六順路「最後一哩」整治，...

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

歷經三任縣長，耗時13年規畫設計和評估，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程的第一標今天動工，交通部長林佳龍、彰化...

影／外送夯車禍傳488件 台中市找80外送員上課保平安

越來越多人加入美食外送員，不過據台中市交通大隊統計，今年1月至6月外送員就發生488件車禍，造成667人受傷，台中市交通...

從軍10年再從警 張叡营獲全國績優警勤區表揚

台中市警局后里分駐所警員張叡营，從軍10年再從警， 榮獲今年「全國績優警勤區」表揚，她深入社區，維護治安，獲得民眾好評。

風雲社團／台中北屯扶輪社 護育紫斑蝶16年

16年前，台中市北屯扶輪社投入「紫斑蝶護育」計畫，在全台營造蝴蝶生態環境，要喚起民眾對自然保育的重視；南投縣埔里鎮更被選...

南投「國姓搶成功」名氣大 綠美化趕工

南投縣的「國姓搶成功」已名列客庄12大節慶之一，但知名度高，周邊環境卻欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落、毀壞，公所向中央...

老街廟宇防祝融 鹿港首設防災地圖

彰化縣鹿港鎮多達200多間廟宇，彰化消防局三大隊近期將住警器從住家推到廟宇，也首創配合旅遊景點製作5處滅火器防災地圖，將...

熱門新聞

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍公視戲

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

疫情重傷桃市大園商圈 三倍券收百萬商機有起色

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。