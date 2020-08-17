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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

溪頭7月入園數再創新高 收入減少竟是這個原因…

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影
溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影

溪頭入園人數年年增加，溪頭森林教育園區表示，光是今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄，但是門票收入一年低於一年，相較2016年7月的24萬人的收入，反而減少250萬，台大實驗林統計光是65歲以上遊客持特惠票入園就將近10萬，是造成溪頭遊憩品質降低的主因。

台大實驗林管處表示，幾年前就期望調整票價，以價制量將65歲以上長者的票價改為80元，但教育部、台大校方、臺大實驗林受到中部地區民眾的關切，只好不得不暫緩這票價調整，雖地方及園區多次起心動念，但後來老人福利法通過，65歲以上長者進入中央機關經營之文教設施「平日應予免費」；有了這法源後，台大實驗林也就難以推動票價調整了。

溪頭教育園區指出，2001年桃芝颱風後，溪頭花了好幾年重建，為了吸引遊客回流，同時也鼓勵長者多到大自然走走，促進身心康健，因此提供65歲以上長者10元特惠票；但雖說是特惠票，其實是免費，因為這10元票價其實是入園的平安保險費。

不論平假日早上，一車車的大巴士從中部各縣市載來數千名遊客，同時湧入鹿谷鄉的主要通道，二線道的縣道151公路，大量且集中的洶湧人潮進入溪頭，不但影響溪頭森林的遊憩品質，其實了也惡化了鹿谷地區的交通與生活，讓鄉民苦不堪言。

溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影
溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影
溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影
溪頭森林教育園區今年7月入園就大幅成長超過27萬人，創開園50年以來的最高紀錄。記者黑中亮／攝影

溪頭 票價 台大

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