南投收購小花蔓澤蘭起跑 男搶先繳逾300公斤

南投林區管理處辦理小花蔓澤蘭防治收購今天開始，南投縣草屯鎮一名吳姓中年男子得知訊息，日前已大量拔除，搶在作業第一天，上午繳交372公斤，每公斤可獲新台幣7元收購費。

配合行政院農業委員會小花蔓澤蘭全國防治月，林務局南投林區管理處設置6處小花蔓澤蘭收購點，今天起每週一辦理收購作業，時間為上午9時到11時30分，遇假日暫停，適用對象為自然人或登記有案的社區發展協會，收購價每公斤5元。

南投林區管理處表示，設籍南投縣民眾，南投縣政府加碼每公斤2元，收購期限到12月21日止，以2萬公斤為上限，民眾領取時需提供身分證正反面影本，以證明設籍南投及登記資料，未提供者無法核發南投縣政府加碼的每公斤2元收購費。

有民眾先前得知收購訊息，早已拔除，今天作業第一天搶先繳交，一名吳姓男子用2車載372公斤小花蔓澤蘭到南投林管處土城分站；一名陳姓男子則是自己田地遭小花蔓澤蘭侵入，拔除後，今天載50公斤到埔里工作站，2人都因設籍南投，每公斤可獲7元收購費。

南投林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺最多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，常生長於海拔1200公尺以下平地、農田、果園、林地等光照充足地方，蔓延速度驚人，會攀爬到樹冠層，覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、產量降低、甚至死亡，對自然生態環境及經濟造成極大威脅。

林管處表示，小花蔓澤蘭開花期約每年10月開始，花冠為白色到綠色，防除最佳時機為每年9月到10月，必須長期持續防治，才能防止危害本土樹種、造成農損；移除時應連根拔起放入塑膠袋，收集妥當，收購時間內交各據點，勿隨便棄置，以免植株萌芽再生。

南投林區管理處表示，所轄辦理小花蔓澤蘭收購地點為南投縣草屯鎮土城分站、埔里鎮埔里工作站、水里鄉水里工作站、水里鄉丹大工作站、彰化縣田中鎮田中分站、雲林縣林內鄉林內分站。