旱溪整治打擾白鷺鷥棲地 水利署將辦座談會了解民意
台中市推動旱溪整治的大康橋計畫，國光橋至日新橋的整治即將陸續完成，地方爭取盡速再進行上游日新橋至六順路「最後一哩」整治，不過有公民團體認為，吉善路便橋至六順路這一段的生態環境優美，並有大批白鷺鷥、夜鷺棲息，要求設法保留；水利署第三河局上午表示要舉辦座談會聽取意見，並注意原有生態保存。
荒野保護協會、台灣生態學等公民團體反映，上游吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，有不少白鷺鷥、夜鷺築巢棲息，應保持該處河道生態環境，採用友善工法及保育措施進行整治，同時建議徵收河道周邊私有土地，維持自然環境現況，至於規劃截彎取直處之土地，則希望徵收規劃為洪氾區或維持自然風貌。
不過，大里區祥興里長黃春海則批評，不能因為要求保育就放棄整治，未來住戶安全如何保障？他認為，由於河道寬度足夠，可以進行30公尺寬的河道整治工程，剩餘河道土地則提供進行保育，如此才能創造雙贏。
立法委員何欣純說，日新橋上游南北兩岸的日新、祥興里，因屬老社區，民眾都希望整治後讓環境改善，並一併解決排水問題，不過靠近六順路一處精舍旁，近年進行生態營造後，確實白鷺鷥等鳥類生態豐富，要求三河局能針對整治，研擬不同方案與所需經費，讓民眾了解、選擇，希望整治與生態保育共創雙贏。
市議員李天生也說，祥興里舊名「祥鷺村」，顯示過去就有不少白鷺鷥棲息，確實值得維護保存，不過也要求重視民眾權益，在兼顧生態環境下，盡速推動整治工程，有效維護住戶生命財產安全。
第三河川局長白烈燑指出，初步調查日新橋至日新路約450公尺屬都市計畫範圍，將先進行用地徵收先期作業，至於日新路到六順路約730公尺的非都市計畫區河段，因環保團體建議保留白鷺鷥、夜鷺棲地，將舉辦座談會，聽取社區居民與地方團體意見，持續溝通凝聚地方共識，並以因地制宜方式分段規劃，注意原有生態保存。
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