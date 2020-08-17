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歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台76線台19線以西道路的道路計畫圖。圖／彰化縣政府提供
台76線台19線以西道路的道路計畫圖。圖／彰化縣政府提供

歷經三任縣長，耗時13年規畫設計和評估，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程的第一標今天動工，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持動工典禮；林佳龍說，未來打通和串連台72、台66、台北港等道路，串接高架和平面的平交路口，形成便捷路網，作為交通部下一個10年願景藍圖。

為了等待這條「孩子出生今年都上國中」的道路，計畫道路路段所在地的芳苑鄉，鄉公所、鄉代會和相鄰的二林鎮，首長及地方民代到場慶賀，舞獅迎接新道路開工。西濱公路北區臨時工程處處長詹益祥簡報說，東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程，路堤工程約11.6公里，橋梁工程約9.3公里，全長21公里，分為四個標案，計畫總經費達139.9億元，沿線設置縣道148、新水、台19等3處交流道，預計2025年底完工。

交通部長林佳龍說，交通建設應點、線、面，形成便捷路網，今年初西濱快、南迴、蘇花改的三大道路系統如期如質完工，交通部下個階段將進行南北向的高架和平面道路串連與延伸，下一個10年目標放在打通和串連台72、台66、台北港等道路，串接高架和平面的平交路口，形成便捷路網，交通部提出這樣的願景藍圖和交通效益，會得到地方民眾支持；東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程對芳苑工業區、二林精密園區發展都有幫助，交通部跟時間賽跑，將督促早日完工。

縣長王惠美表示，彰化縣西南角人口流失最嚴重，開通東西向快速公路台76線台19線以西道路，串聯台76線與台61線，從芳苑鄉延伸到埔鹽鄉，可聯絡芳苑鄉、二林鎮、二林中科、二林精機、南投工業區，只要中央核定路線，縣政府和鄉鎮公所全力協助撫平地方異議，加速道路建設。公路總局局長鉦漳也說，昨天預演動工典禮，他行經西濱快速道路，車流量相當大，原來是縣政府舉辦王功漁火節，未來東西向快速公路台76線台19線以西道路通車，可幫助縣政府發展觀光和經濟。

等了13年，台76線台19線以西道路延伸工程今天動工。記者簡慧珍／攝影　
等了13年，台76線台19線以西道路延伸工程今天動工。記者簡慧珍／攝影　

林佳龍 北港

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