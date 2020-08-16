影／王功漁火節相約明年見 光影燈季到9月13日
彰化縣政府在芳苑鄉王功漁港舉辦的王功漁火節今晚再掀高潮，晚間隨著海洋音樂會及絢麗煙火秀兩大主軸進入尾聲，彰化縣長王惠美也提醒大家，光影燈季將一直到 9月13日才結束，歡迎大家來彰化玩，年底前在彰化消費滿500元還有抽大獎的好機會。
王功漁火節15、16日二天活動吸引34萬旅遊人次，今晚除了煙火秀，海洋音樂會活動由主持人DJ小倩及大森搭檔主持，包括彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，最後由金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋壓軸表演，讓大家一次嗨翻。
王惠美說，王功漁火節今年已邁入第16年，奠定了北貢寮、中王功、南墾丁地位，縣府最近一年斥資一億元在王功漁港進行建設、疏淤，王功夕陽、漁火曾名列彰化八大景，王功蚵仔很有名非常甜美好吃，王功漁港也是十大優良漁港之一。
王惠美更說，王功媽祖很靈，今年擲筊三次才選定今年的舉辦日，今天辦完活動後，政府已宣佈明天起大型活動要戴口罩，大家也要一起做好防疫工作。
彰化區漁會總幹事陳諸讚說，芳苑有漢寶、王功、永興三大漁業養殖區，提供最好的漁產品，王功也有全國最大的蚵田，希望每年的王功漁火節大家都能共襄盛舉，一同體驗在地漁村特色，欣賞在地漁村之美，了解地方農漁民辛苦的一面，也呼籲多消費，協助王功在地店家及攤商，把錢留在地方，促進彰化、王功的經濟，大家也相約明年王功再見。
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