申報小漏水近兩周已變湧泉 水公司：申請義交花些時間

台中市西屯區大隆路一處社區前來水管漏水10幾天，居民向水公司反映，抱怨沒下文，甚至因影響擴大連帶造成社區網路全斷。議員黃馨慧、何成里長田貴玉今現勘，居民指漏水嚴重，路面坍塌、造成行車危險。

台中市政府建設局表示，市府已要求自來水公司儘速修復，並主動聯繫中華電信公司，在水公司開挖搶修時一併檢修光纖電纜，後續將督導水公司搶修作業時程，維護民眾權益。

自來水公司台中給水廠則表示，該處路段為單行道，施工時，社區住戶車輛須逆向開往大隆路，水公司曾想要夜間施工，但因位於住宅區不方便。目前選擇在白天施工，但申請義交支援現場，申請過程花了一些時間，已安排明天早上施工。

社區管理員指出，兩周前發現有漏水，通報後卻沒下文，漏水情況愈來愈嚴重，連電信公司光纖網路也泡在水裡，社區網路出現問題。

黃馨慧表示，水資源珍貴，小漏水沒有即時修復，有可能就變成隱藏的道路危機，假如是因為主管機關怠惰責任，導致民眾損失，恐怕還需要賠償。

里長田貴玉認為，民眾通報水公司修補處理已超過十多天未處理，今天早上就發現在上次標註漏水地點附近、路面湧出自來水，擔心破洞愈來愈大，地基流失影響交通安全。

自來水公司表示，之前已經將該處水壓降低一點，以減緩滲水，但今天是假日，大家用水時間集中，造成水壓上升而再度滲水。

黃馨慧強調，自來水可能因管線老舊破管，甚至造成停水或路面坍塌。除民生用水不便、水質不佳，也造成道路凹凸不平、需要市府建設局刨封、重新燙平路面。

黃馨慧說，她在議會多次要求市府向自來水公司反映、爭取，自來水公司終於同意編列2億經費改善老舊管線，未來將持續追蹤監督，期盼老舊自來水管線早日汰舊換新。