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台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市爆發鉛中毒案，因衛生局曾梓展（左）機驚而掀開中醫師違法用藥一幕，食品藥物安全處長邱惠慈也迅即動員進行藥品查緝和篩檢，為民眾守住了用藥安全這一關，表現值得肯定。記者黃寅／攝影
台中市爆發鉛中毒案，因衛生局曾梓展（左）機驚而掀開中醫師違法用藥一幕，食品藥物安全處長邱惠慈也迅即動員進行藥品查緝和篩檢，為民眾守住了用藥安全這一關，表現值得肯定。記者黃寅／攝影

台中市爆發因違法使用禁藥引起的鉛中毒案，歷經一個多月的發展，目前確定有22名患者中毒，無論人數和規模都是歷來少見。而終能掀開這違法的一幕，得歸功於台中市衛生局長曾梓展的警覺，他得知市議員張彥彤病情後，主動要張提供藥物化驗，在確定藥物中含鉛後，隨即展開連串的蒐證，並把全案函送司法偵辦。

曾梓展行醫30年，是台中市知名的耳鼻喉科開業醫師，他能藉由專業判斷，警覺張彥彤病情不單純，並進一步要求張提供了所吃的中藥，進一步查出藥中含有硃砂，並要張再做血鉛濃度化驗，終於掀開盛唐中藥竟違法使用硃砂入藥的事實。

衛生局緊接著即迅速展開了必要的蒐證。他們接著馬上到盛唐中醫診所採樣化驗，同時取得中醫師呂世明坦承使用硃砂禁藥的初步供詞；接著也到藥材供應商欣隆藥業進行採藥化驗，確定中藥來源和負責人歐國樑的說法，為該案偵辦打下基礎。

衛生也馬上透過媒體呼籲在盛唐看診民眾，若警覺自費中藥有異，可提供藥包給衛生局食品藥物安全處或9家具有化驗能力的醫院化驗，進一步找出其他可能的中毒者，這也使得後續九福中醫診所違法用藥，也因此現形，以及檢察官又查出康然中醫診所也有違法事實。

台中市衛生局面對大規模鉛中毒案例，能夠第一時間發現案情，進而迅即採取行動，既讓案情偵辦得以鞏固、為民眾伸張正義，其表現值得肯定。

衛生局 中毒 中醫

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