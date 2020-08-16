快訊

棒球／維持訓練到10月底 陳偉殷續等旅外機會

陳時中說出台灣沒有普篩的原因 醫師一聽哭笑不得

鹿港防火警 住警器進寺廟老街還設滅火器地圖

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化消防局第三大隊到鹿港縣定古蹟興安宮裝設住警器。記者林敬家／攝影
彰化消防局第三大隊到鹿港縣定古蹟興安宮裝設住警器。記者林敬家／攝影

彰化縣鹿港鎮內有200多處廟宇，彰化消防局第三大隊近期將住警器從住家推到廟宇，今年也首創配合旅遊景點製作5處滅火器防災地圖，將民間捐贈的140支滅火器分別放置在老街、廟宇周遭，居民組成防火小組，降低火警災害。

彰化縣近年推動住警器在已有多起成功示警案例，鹿港老街商圈也因住警器，而免於祝融之害的成功案例，鹿港區弱勢族群、鎮內狹小巷弄等住所目前都已安裝住警器，今年12家善心企業人士今年共同捐贈3300顆住警器開放讓鹿港在地居民申請安裝，也推廣鹿港古蹟及歷史建築，包括寺廟場所等。

彰化縣消防局統計，宮廟火災近5年多來共發生23件，其中起火原因以電氣因素最多，其次為敬神祭祖及線香、餘燼等遺留火種等因素，消防局第三大隊大隊長施順仁表示，寺廟裝住警器大都使用「偵熱型」，裝在天花板，避免受到宮廟點香影響，獨立型的住警器不用拉線路，也不會破壞老建物的外觀，循序漸進推動讓宮廟慢慢接受。

鹿港鎮宮廟與古蹟、歷史建築等緊臨住家，除了宗教場所裝住警器，鄰近住家也要裝設，及早發揮預警效果，降低災害損失。

施順仁也說，鹿港老街、巷弄多，初期滅火格外重要，今年製作防災地圖，將民間捐贈的滅火器放置在宮廟、景點處等容易辨別的地方，包括興安宮、鎮安宮、龍山麻糬、阿振肉包、里長辦公室附近都有，以備不時之需，並由居民組成防災小組宣導、演練，提升防災意識。

彰化消防局第三大隊到鹿港縣定古蹟興安宮裝設住警器。記者林敬家／攝影
彰化消防局第三大隊到鹿港縣定古蹟興安宮裝設住警器。記者林敬家／攝影
彰化消防局第三大隊在老街周遭設置5處防災地圖。記者林敬家／攝影
彰化消防局第三大隊在老街周遭設置5處防災地圖。記者林敬家／攝影

鹿港 歷史建築

延伸閱讀

申請低碳寺廟認證作業繁瑣 彰縣低碳宮廟認證3年僅5家

鹿港開講 中研院首度將獨創疫苗技術帶出實驗室解說

住警器及時響起87歲老婦逃生 子中風行動不便命喪火場

熱心公益護里民 台南鹽水水秀里長捐住警器

相關新聞

鹿港防火警 住警器進寺廟老街還設滅火器地圖

彰化縣鹿港鎮內有200多處廟宇，彰化消防局第三大隊近期將住警器從住家推到廟宇，今年也首創配合旅遊景點製作5處滅火器防災地...

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

彰化縣員林市最牛釘子戶今天拆了!員林市山腳路二段原已辦理變更為道路用地，但其中一戶屋主因徵收款談不攏拒拆遷，成為留在馬路...

埔里眉溪甜根子草大爆發 絕美白浪翻騰捲溪床

入秋時分，南投縣埔里鎮眉溪河床上甜根子草開花，河道就像鋪上白雪般，白茫茫的一片，隨風搖曳形成白浪翻騰的寫意景致，搭配日出...

申請低碳寺廟認證作業繁瑣 彰縣低碳宮廟認證3年僅5家

環保趨勢，中台灣7縣市治理平台去年也共同推動寺廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，彰化縣從2017年推動低碳寺廟認證，但目...

國小廢校舍重生 芳苑第1家日照服務開跑

彰化縣政府運用芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄的校舍，媒合慈恩社會福利慈善事業基金會，設立彰化第一間由廢棄學校改造日照中心，彰...

國姓成功廣場綠美化 公所斥資千萬整建7地串動線

南投縣「國姓搶成功」是客庄十二大節慶之一，熱鬧程度堪比過年，唯周邊環境欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落毀壞，公所向中央爭...

機車族注意！8月17日起台中車站大執法

台中市政府明天起將嚴格取締台中火車站前違停機車，民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞等人指出，機車族直跳腳，指停車...

注意！台74松潭段17、19日封路施工8小時 改道看這邊

高公局正在進行國道四號豐潭段銜接台74線拓寬工程，明天（17日）及19日晚間9時30分起，至隔天5時30分止，將封閉台7...

公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「...

和和投資10億 南投建製造研發中心

全球第二大彎、切管設備製造廠「和和機械集團」無畏疫情衝擊，今年加碼10億元在南投縣南崗工業區打造雷射應用製造研發中心，昨...

台中市公民投票自治條例修正 滿18歲可公投

台中市政府為擴大青年市民參與地方公共議題權利，公布施行「台中市公民投票自治條例」修正案，年滿18歲、未受法院監護宣告的市...

台中家扶扶幼館啟用 蔡總統到場感謝

家扶基金會今年70年，計畫興建10年的「扶幼館」昨天啟用揭牌，總統蔡英文特別到場，感謝「家扶真的很重要」，協助政府奠定很...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。