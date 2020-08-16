鹿港防火警 住警器進寺廟老街還設滅火器地圖
彰化縣鹿港鎮內有200多處廟宇，彰化消防局第三大隊近期將住警器從住家推到廟宇，今年也首創配合旅遊景點製作5處滅火器防災地圖，將民間捐贈的140支滅火器分別放置在老街、廟宇周遭，居民組成防火小組，降低火警災害。
彰化縣近年推動住警器在已有多起成功示警案例，鹿港老街商圈也因住警器，而免於祝融之害的成功案例，鹿港區弱勢族群、鎮內狹小巷弄等住所目前都已安裝住警器，今年12家善心企業人士今年共同捐贈3300顆住警器開放讓鹿港在地居民申請安裝，也推廣鹿港古蹟及歷史建築，包括寺廟場所等。
彰化縣消防局統計，宮廟火災近5年多來共發生23件，其中起火原因以電氣因素最多，其次為敬神祭祖及線香、餘燼等遺留火種等因素，消防局第三大隊大隊長施順仁表示，寺廟裝住警器大都使用「偵熱型」，裝在天花板，避免受到宮廟點香影響，獨立型的住警器不用拉線路，也不會破壞老建物的外觀，循序漸進推動讓宮廟慢慢接受。
鹿港鎮宮廟與古蹟、歷史建築等緊臨住家，除了宗教場所裝住警器，鄰近住家也要裝設，及早發揮預警效果，降低災害損失。
施順仁也說，鹿港老街、巷弄多，初期滅火格外重要，今年製作防災地圖，將民間捐贈的滅火器放置在宮廟、景點處等容易辨別的地方，包括興安宮、鎮安宮、龍山麻糬、阿振肉包、里長辦公室附近都有，以備不時之需，並由居民組成防災小組宣導、演練，提升防災意識。
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