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台中大坑藥用植物特展閉幕 台中慈濟藥草園內容豐富

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院準備六種藥用、觀賞性植物，讓大眾一起體驗植栽的樂趣。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院準備六種藥用、觀賞性植物，讓大眾一起體驗植栽的樂趣。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院、大台中中醫師公會聯合舉辦的國醫節系列活動「藥草乾坤─大坑藥用植物特展」今天閉幕。台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲表示，閉幕不是結束而是新的開始，未來希望民間藥用植物可以繼續推廣、研究與重視。

這次展出120種民間藥用植物的「大坑藥用植物特展」，以實體植物搭配豐富海報內容，有專人導覽，吸引超過600多人次深度參與，呈現台灣民間中草藥原生植物的多樣性。展覽結束後，這批藥用植物將繼續在台中慈濟醫院第二院區藥草園植栽。

大台中中醫師公會今年的國醫節系列活動因為疫情關係一波多折，在疫情稍緩後，由慈濟基金會、台中慈濟醫院支援，今天閉幕；大台中中醫師公會理事長黃坤山捐贈兩萬元給慈濟基金會，使用在慈善救助。

台中慈濟醫院為了讓民眾體驗植栽樂趣，準備桔梗、鼠尾草、九層塔、紫芳草、馬櫻丹與皇帝菊等60盆藥用、觀賞性植物，和與會者結緣，所用植物的特色內容可搜尋台中慈濟醫院中醫部網頁的「中草藥園」單元，網址是https://taichungsub.tzuchi.com.tw/8/344/345

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