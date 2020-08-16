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影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了
彰化縣員林市最牛釘子戶今天拆了!員林市山腳路二段原已辦理變更為道路用地，但其中一戶屋主因徵收款談不攏拒拆遷，成為留在馬路中間的釘子戶，員林市長游振雄找到在地二名企業人士捐款600萬價購釘子戶，今天釘子戶終於拆除，預計9月會縣府發包改善工程，將做槽化島，以增加雙向分流安全性。
員林市林厝派出所前方山腳路二段路口附近有中州技術學院、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，且大卡車與貨車都多，是車禍頻頻的危險路段，該路段公所爭取縣府進行道路改善計劃，但路口釘子戶拒拆，形成路口釘子戶奇景。
員林市長游振雄說，彰化縣府在3到7月已陸續辦理2場「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」公聽會、「協議價購說明會」及「協議價購簽約」事宜，兩在地企業家麗明營造吳春山董事長及林立浩副董事長並慷慨捐獻600多萬元價購釘子戶土地及地上物。
今天釘子戶地主自行拆除，游振雄臉書 po出釘子戶拆除情形，網路一片讚聲，民眾說，終於能改善尖峰時段的塞車情形了。
游振雄說，該路段有八成地主同意協議價購，但還有二成不同意，就必需用土地徵收方式，縣府於今年8月初已公告本案都市計畫樁位坐標成果圖表資料，將於公告期滿後持續辦理協議價購土地產權轉移，預計9月時辦理發包。
工務處新建工程科長周瑞霖說，此路段改善工程的土地價購及徵收費約1300萬元，工程費700萬元，將會做槽化島，以增加雙向分流安全性。
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