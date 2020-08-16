埔里眉溪甜根子草大爆發 絕美白浪翻騰捲溪床

入秋時分，南投縣埔里鎮眉溪河床上甜根子草開花，河道就像鋪上白雪般，白茫茫的一片，隨風搖曳形成白浪翻騰的寫意景致，搭配日出晨曦、夕陽餘暉更是別有風情，吸引不少民眾佇足欣賞，甚至攝影取景，好不浪漫。

埔里公所指出，時序雖已過立秋，但白天仍屢飆高溫，但因埔里海拔高且為盆地地形，近期午後降雨後的入夜到清晨已稍有涼意，禾本科植物陸續開花，加上無颱風侵擾，溪床沙洲未受湍流影響，甜根子草大爆發，風一吹就見白浪翻騰景致。

近期就有不少民眾前往捕捉這片「8月雪」的白浪美景，公所表示，眉溪為東西流向，因此日出、夕陽取景風情別具，而今年花開路線與往年差不多，從國道6號終點守城橋蔓延經台21線牛眠橋、中正1號橋、向善橋至善新橋段都能欣賞。