快訊

敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

申請低碳寺廟認證作業繁瑣 彰縣低碳宮廟認證3年僅5家

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芬園鄉「寶藏寺」獲得低碳寺廟認證。報系資料照
芬園鄉「寶藏寺」獲得低碳寺廟認證。報系資料照

環保趨勢，中台灣7縣市治理平台去年也共同推動寺廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，彰化縣從2017年推動低碳寺廟認證，但目前僅有5個宗教場所獲得認證，彰化縣府民政處指出，實際調查縣內約有4成登記寺廟都有配合環保祭祀，但行政作業申請對宮廟有難度，會進一步輔導。

彰化縣2017年4月26日訂定「彰化縣政府辦理宗教場所低碳認證要點」，3年多來累積有二林鎮「仁和宮」、永靖鄉「甘霖宮」、社頭鄉「清水岩寺」、彰化市「開化佛院」及芬園鄉「寶藏寺」5座宗教場所申請並獲得認證。

縣府規定在縣內登記有案的宗教場所，需填寫低碳認證申請表、登記證明文件影本及相關證明文件提出申請，經審查總分達65分以上，且自申請日前1年內未接獲有關該宗教場所影響空氣品質陳情，就頒發低碳認證標章，認證標章效期為3年。

寶藏寺總幹事吳明蒼說，這幾年陸續響應環保，實施以米代金、使用環保金爐、實施一爐一香、以節能燈泡代替傳統光明燈及太歲燈等，長輩現在受到年輕人影響，大都能接受，但申請低碳寺廟認證作業繁瑣，有的宮廟人力不夠，或根本不會用電腦，申請認證的寺廟就有限。也有宮廟人員認為低碳認證的誘因低，即便朝向環保方式推動，也未必提出申請。

彰化縣低碳寺廟認證雖不多，但民政處調查108年度縣內登記有案寺廟配合環保祭祀減香，約有340座寺廟響應配合環保祭祀，環保祭祀作為有以糧代金、一爐一香、心香祭拜、網路祭拜等，且紙錢減量約173公噸、香支減量約158萬支。

彰化縣政府民政處長賴致富說，有的宗教場所認為有政府認證就被限制，影響申請意願，但環保寺廟是趨勢，實際了解，有的宮廟雖未能一次到位達到認證標準，但大都逐步提升改善，也會協助宮廟相關認證作業。

延伸閱讀

蘭陽媽祖文化節 10月下旬登場

蘭陽媽祖文化節啟動 10月下旬將搭火車遶境

鄉親鄉情／大溪社頭文化 見證地方信仰

關懷據點營運爆欠費 社區代墊 彰縣：已撥款

相關新聞

申請低碳寺廟認證作業繁瑣 彰縣低碳宮廟認證3年僅5家

環保趨勢，中台灣7縣市治理平台去年也共同推動寺廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，彰化縣從2017年推動低碳寺廟認證，但目...

國小廢校舍重生 芳苑第1家日照服務開跑

彰化縣政府運用芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄的校舍，媒合慈恩社會福利慈善事業基金會，設立彰化第一間由廢棄學校改造日照中心，彰...

國姓成功廣場綠美化 公所斥資千萬整建7地串動線

南投縣「國姓搶成功」是客庄十二大節慶之一，熱鬧程度堪比過年，唯周邊環境欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落毀壞，公所向中央爭...

機車族注意！8月17日起台中車站大執法

台中市政府明天起將嚴格取締台中火車站前違停機車，民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞等人指出，機車族直跳腳，指停車...

注意！台74松潭段17、19日封路施工8小時 改道看這邊

高公局正在進行國道四號豐潭段銜接台74線拓寬工程，明天（17日）及19日晚間9時30分起，至隔天5時30分止，將封閉台7...

公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「...

和和投資10億 南投建製造研發中心

全球第二大彎、切管設備製造廠「和和機械集團」無畏疫情衝擊，今年加碼10億元在南投縣南崗工業區打造雷射應用製造研發中心，昨...

台中市公民投票自治條例修正 滿18歲可公投

台中市政府為擴大青年市民參與地方公共議題權利，公布施行「台中市公民投票自治條例」修正案，年滿18歲、未受法院監護宣告的市...

台中家扶扶幼館啟用 蔡總統到場感謝

家扶基金會今年70年，計畫興建10年的「扶幼館」昨天啟用揭牌，總統蔡英文特別到場，感謝「家扶真的很重要」，協助政府奠定很...

我是登山王活動 台中大坑起跑

台中市大坑、大甲鐵砧山及大安風景區今年上半年遊客累計176萬多人次，比去年同期增加20%。中市府觀光旅遊局認為，大家可能...

影／王功漁火節首日進場人數再破紀錄 明天風雨無阻放煙火　

今天午後大雨澆不熄遊客熱情，2020王功漁火節晚間「海洋音樂會」吸引上萬名民眾參加，同時觀賞絢麗煙火秀，西濱快速道路王功...

彰濱離岸風電運維基地開工 彰化將呈現新面貌

彰濱離岸風電運維基地第1期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花及彰化縣長王惠美等人主持，工程預計明年中...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。