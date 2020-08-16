申請低碳寺廟認證作業繁瑣 彰縣低碳宮廟認證3年僅5家

環保趨勢，中台灣7縣市治理平台去年也共同推動寺廟減香、金紙減量與集中焚燒等措施，彰化縣從2017年推動低碳寺廟認證，但目前僅有5個宗教場所獲得認證，彰化縣府民政處指出，實際調查縣內約有4成登記寺廟都有配合環保祭祀，但行政作業申請對宮廟有難度，會進一步輔導。

彰化縣2017年4月26日訂定「彰化縣政府辦理宗教場所低碳認證要點」，3年多來累積有二林鎮「仁和宮」、永靖鄉「甘霖宮」、社頭鄉「清水岩寺」、彰化市「開化佛院」及芬園鄉「寶藏寺」5座宗教場所申請並獲得認證。

縣府規定在縣內登記有案的宗教場所，需填寫低碳認證申請表、登記證明文件影本及相關證明文件提出申請，經審查總分達65分以上，且自申請日前1年內未接獲有關該宗教場所影響空氣品質陳情，就頒發低碳認證標章，認證標章效期為3年。

寶藏寺總幹事吳明蒼說，這幾年陸續響應環保，實施以米代金、使用環保金爐、實施一爐一香、以節能燈泡代替傳統光明燈及太歲燈等，長輩現在受到年輕人影響，大都能接受，但申請低碳寺廟認證作業繁瑣，有的宮廟人力不夠，或根本不會用電腦，申請認證的寺廟就有限。也有宮廟人員認為低碳認證的誘因低，即便朝向環保方式推動，也未必提出申請。

彰化縣低碳寺廟認證雖不多，但民政處調查108年度縣內登記有案寺廟配合環保祭祀減香，約有340座寺廟響應配合環保祭祀，環保祭祀作為有以糧代金、一爐一香、心香祭拜、網路祭拜等，且紙錢減量約173公噸、香支減量約158萬支。

彰化縣政府民政處長賴致富說，有的宗教場所認為有政府認證就被限制，影響申請意願，但環保寺廟是趨勢，實際了解，有的宮廟雖未能一次到位達到認證標準，但大都逐步提升改善，也會協助宮廟相關認證作業。