國小廢校舍重生 芳苑第1家日照服務開跑

彰化縣政府運用芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄的校舍，媒合慈恩社會福利慈善事業基金會，設立彰化第一間由廢棄學校改造日照中心，彰化縣長王惠美說，未來也會繼續盤點閒置空間提供做為日照與長照服務，建構高齡友善的環境，讓長輩能在地老化、在地安養。

這也是芳苑鄉第一個日照中心，今天上午由王惠美、芳苑鄉長洪和炉、慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水等人主持開幕典禮。

王惠美說，彰化縣65歲以上老年人口占全縣人口16.3%，尤其是彰化西南角人口老化速度更快，芳苑鄉65歲以上老年人口占22%，彰化縣已是「高齡社會」，加上少子化及家庭結構的改變，在家中白天無人陪伴的老人比例越來越高，有需要提供更多日照場所服務，就是托老所概念，延緩老人家老化程度。

縣府配合國家「一國中學區一日照」的政策，王惠美說，目前彰化縣41處國中學區，已完成布建23處，籌設中有8處，將積極持續布建，以建構完善的照顧資源。

芳苑鄉長洪和炉說，路上國小頂廍分校已經閒置很久，經過整理後設立芳苑的第一間日照中心，是非常具意義的，讓長者可以有人照顧，晚輩也可以安心外出工作。

李金水說，彰化人口老化問題嚴重，尤其是在偏鄉，如何讓長者晚年生活過得好，有尊嚴地走下去就顯得相當重要，也是設立日這中心最大的目的。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，未來日照中心希望能深入到社區，並結合長照機構的交通接送服務，讓老人家可以到日照中心，透過認知動腦、音樂律動、藝術手作等活動，達到「生活即復健」以延緩退化，減輕家人照護負荷。