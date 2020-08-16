國姓成功廣場綠美化 公所斥資千萬整建7地串動線

南投縣「國姓搶成功」是客庄十二大節慶之一，熱鬧程度堪比過年，唯周邊環境欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落毀壞，公所向中央爭取近千萬元進行綠美化維護及修復，盼趕在10月底「搶成功」前完工，並提供鄉親更優質的休憩場域。

國姓公所指出，「搶成功」並非舊有的習俗，是當年921震後受創嚴重，政府與民間團體為安撫人心，且振興產業，邀集地方宮廟結合客家11月平安收冬戲舉辦的聯合祭典，這一辦就逾20年，現在更成為國內指標性的客庄慶典。

而為完善當地休憩及活動場域，公所及鄉代會前年更斥資6200萬元徵收國姓老街旁閒置30多年的兒童公園預定地「成功廣場」，但清除地上違建物後，周邊仍是雜草叢生，逢雨更是泥濘不堪，鄰近的「鄭成功雕像」也破落損壞。

國姓鄉長丘埔生說，前年購地後可辦理活動場域更寬敞，但場地環境欠佳，公所因此爭取前瞻基礎建設「城鎮之心」工程計畫，由中央補助約829萬元、自籌146萬元，除優先整建成功廣場進行綠美化工程，也要改善國姓爺石雕公園環境。

丘提到，鄭成功雕像是國姓鄉地標之一，且位在進入國姓老街的入口處的「國姓爺石雕公園」，與「成功廣場」均是國姓鄉的門面，因此近期已加緊動工改善，盼在今年10月底前完工，讓今年的搶成功慶典能有更寬敞舒適的場地進行活動。