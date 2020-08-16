快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

國姓成功廣場綠美化 公所斥資千萬整建7地串動線

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉國姓爺石雕公園內的地標「鄭成功雕像」破落毀壞。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉國姓爺石雕公園內的地標「鄭成功雕像」破落毀壞。圖／國姓鄉公所提供

南投縣「國姓搶成功」是客庄十二大節慶之一，熱鬧程度堪比過年，唯周邊環境欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落毀壞，公所向中央爭取近千萬元進行綠美化維護及修復，盼趕在10月底「搶成功」前完工，並提供鄉親更優質的休憩場域。

國姓公所指出，「搶成功」並非舊有的習俗，是當年921震後受創嚴重，政府與民間團體為安撫人心，且振興產業，邀集地方宮廟結合客家11月平安收冬戲舉辦的聯合祭典，這一辦就逾20年，現在更成為國內指標性的客庄慶典。

而為完善當地休憩及活動場域，公所及鄉代會前年更斥資6200萬元徵收國姓老街旁閒置30多年的兒童公園預定地「成功廣場」，但清除地上違建物後，周邊仍是雜草叢生，逢雨更是泥濘不堪，鄰近的「鄭成功雕像」也破落損壞。

國姓鄉長丘埔生說，前年購地後可辦理活動場域更寬敞，但場地環境欠佳，公所因此爭取前瞻基礎建設「城鎮之心」工程計畫，由中央補助約829萬元、自籌146萬元，除優先整建成功廣場進行綠美化工程，也要改善國姓爺石雕公園環境。

丘提到，鄭成功雕像是國姓鄉地標之一，且位在進入國姓老街的入口處的「國姓爺石雕公園」，與「成功廣場」均是國姓鄉的門面，因此近期已加緊動工改善，盼在今年10月底前完工，讓今年的搶成功慶典能有更寬敞舒適的場地進行活動。

國姓公所則表示，除成功廣場和國姓爺石雕公園外，後續也規畫整修南港水鹿公園、客家展演館、長流三角公園、北港香茅工坊、梅林社區等5地設施，盼7地串連沿線景觀，並營造咖啡地景藝術氛圍，也提供遊客和鄉親更優質的休憩場域。

南投縣國姓鄉公所向中央爭取近千萬元經費綠美化成功廣場、國姓爺石雕公園等７地。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉公所向中央爭取近千萬元經費綠美化成功廣場、國姓爺石雕公園等７地。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉公所向中央爭取經費綠美化成功廣場，且於日前動土，盼趕在10月前完工。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉公所向中央爭取經費綠美化成功廣場，且於日前動土，盼趕在10月前完工。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉國姓爺石雕公園內的地標「鄭成功雕像」破落毀壞。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉國姓爺石雕公園內的地標「鄭成功雕像」破落毀壞。圖／國姓鄉公所提供

鄭成功 綠美化 老街

延伸閱讀

影／家扶「扶幼館」落成揭牌 蔡英文：是家也是地標

南投縣府綠美化貓羅溪堤防 打造環狀運動路廊

里長大小聲／中和國華里長童宥翔 種防蚊草預防登革熱

客庄券昨上路啟用 4000店家8月底全到位

相關新聞

國小廢校舍重生 芳苑第1家日照服務開跑

彰化縣政府運用芳苑鄉路上國小頂廍分校廢棄的校舍，媒合慈恩社會福利慈善事業基金會，設立彰化第一間由廢棄學校改造日照中心，彰...

國姓成功廣場綠美化 公所斥資千萬整建7地串動線

南投縣「國姓搶成功」是客庄十二大節慶之一，熱鬧程度堪比過年，唯周邊環境欠佳，連地標「鄭成功雕像」也破落毀壞，公所向中央爭...

機車族注意！8/17起台中車站大執法

台中市政府明天起將嚴格取締台中火車站前違停機車，民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞等人指出，機車族直跳腳，指停車...

注意！台74松潭段17、19日封路施工8小時 改道看這邊

高公局正在進行國道四號豐潭段銜接台74線拓寬工程，明天（17日）及19日晚間9時30分起，至隔天5時30分止，將封閉台7...

公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「...

和和投資10億 南投建製造研發中心

全球第二大彎、切管設備製造廠「和和機械集團」無畏疫情衝擊，今年加碼10億元在南投縣南崗工業區打造雷射應用製造研發中心，昨...

台中市公民投票自治條例修正 滿18歲可公投

台中市政府為擴大青年市民參與地方公共議題權利，公布施行「台中市公民投票自治條例」修正案，年滿18歲、未受法院監護宣告的市...

台中家扶扶幼館啟用 蔡總統到場感謝

家扶基金會今年70年，計畫興建10年的「扶幼館」昨天啟用揭牌，總統蔡英文特別到場，感謝「家扶真的很重要」，協助政府奠定很...

我是登山王活動 台中大坑起跑

台中市大坑、大甲鐵砧山及大安風景區今年上半年遊客累計176萬多人次，比去年同期增加20%。中市府觀光旅遊局認為，大家可能...

影／王功漁火節首日進場人數再破紀錄 明天風雨無阻放煙火　

今天午後大雨澆不熄遊客熱情，2020王功漁火節晚間「海洋音樂會」吸引上萬名民眾參加，同時觀賞絢麗煙火秀，西濱快速道路王功...

彰濱離岸風電運維基地開工 彰化將呈現新面貌

彰濱離岸風電運維基地第1期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花及彰化縣長王惠美等人主持，工程預計明年中...

事業江山哪有自家茶香？新銳女藝術家畫說16女子故事

裕盛建設為慶祝建案公開二周完銷，今天在接待會館舉辦美學藝所特展，展出銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，展期到10月底，吸引客...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。