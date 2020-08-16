機車族注意！8/17起台中車站大執法

台中市政府明天起將嚴格取締台中火車站前違停機車，民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞等人指出，機車族直跳腳，指停車空間供給不足，希望市府檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，先供給再取締，汽機車主荷包大失血。

交通局表示，經統計台中車站建築物附設停車場有機車1042格，不論平日假日都有剩餘空間可供停放。另針對台中車站周邊及大智路持續新增機車停車格，本月底可完工。尤其公兒三十地下停車場啟用後，更有餘裕。

市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞表示，東區大智路延伸新闢道路工程預定8月底完工通車，

是一大喜事，但市府主張為維持大智路日後交通順暢，明天起車站周邊大執法，將嚴格取締停放台中車站前、大智路與武德街連結的計畫道路上的違停機車。

不少通勤族車停放在周邊，轉搭火車，但府執法造成機車無處停放，急得跳腳，向民代陳情，議員指出，全力支持府維護市容景觀及交通順暢，但車站附近機車停放問題，當初鐵路新建工程局規劃時，沒有適當規劃機車停車格，議員希望市府不要一味取締，應檢討未開闢的停車場用地及閒置公有空地，提出配套措施。

交通局表示，到本月底，車站周邊共可提供1142格機車停車格，紓解停車需求。未來會依需求滾動檢討及規劃，日後公兒三十的地下立體停車場興建啟用後，車站周邊停車規劃將更加完善。

此外大智路打通後，周邊交通將更加便利，現有行經台中車站的近百條公車路線，部分也會配合調整動線及上下車站位，方便民眾轉乘利用，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，公路轉鐵路，省錢又環保。