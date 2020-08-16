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敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

世界一夜轉黑絕緣百岳 她憑豁達盼再親近自然

中央社 / 中央社

燕子（化名）邁入壯年時，視力卻被一場疾病奪走，不僅被迫離開職場，連生活也必須從零開始。她曾爬過幾十座百岳，永遠忘不了高山美景，如今雖不能再攻頂，但盼能到郊山走走，享受涼爽氣息。

對於為何視力喪失，燕子侃侃而談地說，自己去年11月罹患肝膿瘍，當時雖會全身發抖，但沒有發燒，也沒有其他症狀，本來以為只是一般感冒，沒想到，細菌藉此入侵眼球，彩色的世界也就此轉黑。

燕子嘆口氣表示，自己過於輕忽，當時在全身發抖後的隔天，左眼看出去有蜘蛛網狀，「我平常都有飛蚊症，也不疑有他」，但眼科診所檢查發現，她的左眼已罹患虹彩炎，醫師警告可能失明，並在左眼打一針，要求她再回診。

豈料，燕子隔天睡醒，眼前就變成一片漆黑，在家人協助下到大醫院掛急診，才確診感染肝膿瘍，左邊眼球必須摘除，右眼雖然保住，卻在開刀後眼壓居高不下，引發青光眼，雙眼宣告全盲。

「我自己也不知道能不能挨過重大打擊」，燕子平靜地說，她當時住院20幾天，感染科醫師說肝膿瘍患者近半數會併發敗血症，「我就跟醫生講，我倒是很希望伴隨敗血症走掉，這樣活下來，我整個生活都沒有品質」。

幸好，燕子個性樂觀，加上當時出院後，有山友拉著她去走登山步道，隨後就到伊甸基金會視障重建中心上課，學習定向及生活自理，事發至今未滿1年，課程的諮商師都說她已經從谷底爬出來，還希望其他學員能多向她的豁達學習。

燕子熱愛戶外活動，曾爬過幾十座百岳，包括雪山、玉山、合歡山、南湖、嘉明湖、武陵四秀等，雖然費時費力，但攻頂時的感受至今仍讓她魂牽夢縈，相當難忘，「國外也有去過幾個國家，都覺得比不上台灣的高山美景，雲瀑真的是人間仙境」。

燕子說，如今的她雖無法再爬百岳，但還是盼能每週抽一天平日到郊山走走，親近大自然。

「既然遇到了，還能怎樣？心情鬱卒也是過一天，開朗也是過一天，我是走一步算一步」，燕子說，當然會怨嘆「老天要讓我退休，也不要用這種手段跟方式」，雖感慨人生的下半場被肝膿瘍毀了，但總是不要太悲觀，「以我這種遭遇，應該也可以算是人生reset吧」。

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