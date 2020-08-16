注意！台74松潭段17、19日封路施工8小時 改道看這邊

高公局正在進行國道四號豐潭段銜接台74線拓寬工程，明天（17日）及19日晚間9時30分起，至隔天5時30分止，將封閉台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹（18K+100~22K+800）路段雙向全線及西行太原匝道入口，進行台74線拓寬混凝土澆置等施工作業；另同日（17日、19日）夜間9時30分至11時30分止，封閉東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口。

台中市第五警分局建議民眾行走替代路線：

(一) 環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)

(二)環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)，

第五警分局表示，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。道路封閉期間，將加派警力加強疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。