公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「飄移魔術師」之稱的知名賽車手戴曉祥等人共同鳴槍，成為焦點。

去年有31場賽事在台中舉行，約15萬人次參加。今年因疫情，約只剩下三成大型路跑逐漸展開。

第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽由運動局與台灣柏釧企業股份有限公司共同主辦，因柏釧董事長黃錦章喜好賽車，今天的路跑有名車前導，還有兼賽車手身分的藝人姚元浩丶名車手戴曉祥鳴槍，讓這一場路跑更有看頭。

這場賽事共規劃3K趣味組、9K挑戰組、21K半程馬拉松組。其中半馬組及挑戰組，男、女總成績前10名與前5名，將另分別頒發獎金，最高獎金2萬元。報名費捐出5%給「財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」響應慈善。