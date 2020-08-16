快訊

川普弟弟去世享年72歲 川普：他是我最好的朋友

內埔殘暴男連續棍打老翁18下致死 還縱火燒車

公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
2020BC台灣柏釧公益路跑賽今在台中登場，明星賽車手姚元浩(前排右一)擔任鳴槍者。圖/台中市運動局提供
2020BC台灣柏釧公益路跑賽今在台中登場，明星賽車手姚元浩(前排右一)擔任鳴槍者。圖/台中市運動局提供

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「飄移魔術師」之稱的知名賽車手戴曉祥等人共同鳴槍，成為焦點。

去年有31場賽事在台中舉行，約15萬人次參加。今年因疫情，約只剩下三成大型路跑逐漸展開。

第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽由運動局與台灣柏釧企業股份有限公司共同主辦，因柏釧董事長黃錦章喜好賽車，今天的路跑有名車前導，還有兼賽車手身分的藝人姚元浩丶名車手戴曉祥鳴槍，讓這一場路跑更有看頭。

這場賽事共規劃3K趣味組、9K挑戰組、21K半程馬拉松組。其中半馬組及挑戰組，男、女總成績前10名與前5名，將另分別頒發獎金，最高獎金2萬元。報名費捐出5%給「財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園」響應慈善。

2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽今早在市府廣場登場。圖/台中市運動局提供
2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽今早在市府廣場登場。圖/台中市運動局提供
2020BC台灣柏釧公益路跑賽今安排Porsche 991跑車擔任前導車。圖/台中市運動局提供
2020BC台灣柏釧公益路跑賽今安排Porsche 991跑車擔任前導車。圖/台中市運動局提供

延伸閱讀

影／英國的AMG GT Black Series要價1,300萬元台幣起跳！　讓法拉利都變便宜了！

想要拯救這輛被冷落17年的法拉利Testarossa？3萬美金就成交！

挑戰最狂路跑完賽禮 只要跑3公里把整隻櫻桃鴨帶回家

影／神話般的希臘Spyros Panopoulos超跑！3,000馬力+500km/h極速

相關新聞

注意！台74松潭段17、19日封路施工8小時 改道看這邊

高公局正在進行國道四號豐潭段銜接台74線拓寬工程，明天（17日）及19日晚間9時30分起，至隔天5時30分止，將封閉台7...

公益路跑超跑前導 車手姚元浩丶戴曉祥鳴槍

「2020第一屆BC台灣柏釧公益路跑賽」今早在市府廣場登場，Porsche 991跑車擔任前導車，明星賽車手姚元浩，有「...

和和投資10億 南投建製造研發中心

全球第二大彎、切管設備製造廠「和和機械集團」無畏疫情衝擊，今年加碼10億元在南投縣南崗工業區打造雷射應用製造研發中心，昨...

台中市公民投票自治條例修正 滿18歲可公投

台中市政府為擴大青年市民參與地方公共議題權利，公布施行「台中市公民投票自治條例」修正案，年滿18歲、未受法院監護宣告的市...

台中家扶扶幼館啟用 蔡總統到場感謝

家扶基金會今年70年，計畫興建10年的「扶幼館」昨天啟用揭牌，總統蔡英文特別到場，感謝「家扶真的很重要」，協助政府奠定很...

我是登山王活動 台中大坑起跑

台中市大坑、大甲鐵砧山及大安風景區今年上半年遊客累計176萬多人次，比去年同期增加20%。中市府觀光旅遊局認為，大家可能...

影／王功漁火節首日進場人數再破紀錄 明天風雨無阻放煙火　

今天午後大雨澆不熄遊客熱情，2020王功漁火節晚間「海洋音樂會」吸引上萬名民眾參加，同時觀賞絢麗煙火秀，西濱快速道路王功...

彰濱離岸風電運維基地開工 彰化將呈現新面貌

彰濱離岸風電運維基地第1期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花及彰化縣長王惠美等人主持，工程預計明年中...

事業江山哪有自家茶香？新銳女藝術家畫說16女子故事

裕盛建設為慶祝建案公開二周完銷，今天在接待會館舉辦美學藝所特展，展出銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，展期到10月底，吸引客...

蛋糕店老闆好暖心 開團義賣全數捐彰化家扶扶助弱勢兒

彰化縣田中鎮蛋糕店老闆張志遠，2013年起在臉書開團義賣，為彰化家扶中心籌募扶幼經費，累計捐款超過20萬元；他8月6日又...

影／日管處整頓水社大山步道 減少對邵族居民干擾

日月潭水社大山最近被山友投訴，登山步道枯木倒塌、雜草叢生相當雜亂，日月潭國家風景區管理處連日派人清理倒木和雜草，方便民眾...

逾半B、C肝帶原者不自知！台中民眾參與肝癌檢驗

肝病防治學術基金會調查發現，超過一半的B、C肝帶原者因沒有症狀不自知，只有靠抽血篩檢。台中市衛生局今天與財團法人肝病防治...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

慈濟在三義籌設中醫院 醫療園區10月初動土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。