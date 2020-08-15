影／王功漁火節首日進場人數再破紀錄 明天風雨無阻放煙火
今天午後大雨澆不熄遊客熱情，2020王功漁火節晚間「海洋音樂會」吸引上萬名民眾參加，同時觀賞絢麗煙火秀，西濱快速道路王功路段的車輛放慢速度觀賞煙火，一度讓警方透過廣播等系統提醒用路人保持正常車速前進，以免分心看煙火影響交通安全。
王功漁火節今（15日）、明兩天在王功福海宮、王功漁港熱鬧舉辦，今天傍晚湧進超過16萬名遊客，比去年第一天增加約1萬人，讓縣長王惠美相當感動大雨沒嚇跑遊客，說這是「風雨生信心」。
王惠美和彰化區漁會理事長陳宗義、常務監事林明壽、總幹事陳諸讚等人到場觀賞音樂會和煙火，今年彰化區漁會加碼贊助煙火，改為較大尺寸的髙空煙火彈，華麗璀璨，煙火落盡民眾仍捨不得收回目光。明天（16日）晚上7點30分風雨無阻照常放煙火。
王惠美表示，王功漁火節連續舉辦16年，創造「北貢寮、中王功、南墾丁」的觀光旅遊口碑，縣政府為振興地方經濟，結合王功的美食街，購物滿200元即可獲得刮刮樂1張，還可以參加晚會的抽獎，如果消費累計滿500元，把收據或發票號碼上傳「振興三倍券 彰化三倍購GO+」活動網站參加抽獎，越早消費，越有機會中獎。
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