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彰濱離岸風電運維基地開工 彰化將呈現新面貌

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，預定明年底完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，預定明年底完工。示意圖／彰化縣政府提供

彰濱離岸風電運維基地第1期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花及彰化縣長王惠美等人主持，工程預計明年中完成，第一階段可提供10席船隻泊位，運維基地全部完成後，將可提供最多44個泊位，提供離岸風電營運、維護、運輸的最佳服務。

參加開工儀式人士，除經濟部及農委會官員外，還有各級民代、彰化漁區及離岸風電業者，除了上香祝禱祈求工程順利外，也進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。

經濟部長王美花致詞時說，此一運維碼頭納入前瞻計畫，由中央全額補助4.19億元，完成後，彰化會因為離岸風電變成一個完全不同的面貌，很多離岸風電客戶也陸續會租用，形成一個聚落，並帶起產業鏈，未來不只台灣，還是亞洲區最大離岸風力的地區。

彰化縣長王惠美則說，彰濱離岸風電運維基地是未來廿年離岸風場運轉的重要基礎，整體開發經費約需20億，目前已獲經濟部工業局前瞻基礎建設經費補助4.19億，但仍有近16億經費缺口；此外，北側漁港部分也尚有部分設施未完成，後續希望中央支持，將港區經費納入前瞻基礎建設追加預算，希望能打造為結合漁業、風電以及觀光的綜合港口。

王美花說，彰化漁港北側作為漁港，南側作離岸風電運維港，她聽到地方的聲音，如果可以的話，漁港和運維港建設要一起做好。

王惠美表示，全台灣的離岸風電潛力場址，有6成位在彰化縣，目前獲得籌設許可的容量約4GW，占全國總容量約74%全國第一，每年發電量達150億度，可提供378萬戶家庭一整年用電需求。

彰化縣內已有10處離岸風電工程，其中台電示範風場已取得施工許可，目前進行水下基礎工程，預計今年底可完成21座風機，其餘九處正在向經濟部申請施工許可，周邊相關變電站、升壓站等電網工程也陸續進行，預計在2026年底，屆時彰化外海將矗立470座離岸風機。

彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花（左五 ）及彰化縣長王惠美（左六）等人主持，工程預計明年中完成。記者劉明岩／攝影
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花（左五 ）及彰化縣長王惠美（左六）等人主持，工程預計明年中完成。記者劉明岩／攝影
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，工程預計明年中完成。運維基地空拍圖／彰化縣政府提供
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，工程預計明年中完成。運維基地空拍圖／彰化縣政府提供
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，隨後進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。記者劉明岩／攝影
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，隨後進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。記者劉明岩／攝影
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花（左五 ）及彰化縣長王惠美（左六）等人主持，工程預計明年中完成。記者劉明岩／攝影
彰濱離岸風電運維基地第一期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花（左五 ）及彰化縣長王惠美（左六）等人主持，工程預計明年中完成。記者劉明岩／攝影

王美花

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