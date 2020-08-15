彰濱離岸風電運維基地開工 彰化將呈現新面貌

彰濱離岸風電運維基地第1期工程今天下午在彰濱鹿港區舉行動土典禮，由經濟部長王美花及彰化縣長王惠美等人主持，工程預計明年中完成，第一階段可提供10席船隻泊位，運維基地全部完成後，將可提供最多44個泊位，提供離岸風電營運、維護、運輸的最佳服務。

參加開工儀式人士，除經濟部及農委會官員外，還有各級民代、彰化漁區及離岸風電業者，除了上香祝禱祈求工程順利外，也進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。

經濟部長王美花致詞時說，此一運維碼頭納入前瞻計畫，由中央全額補助4.19億元，完成後，彰化會因為離岸風電變成一個完全不同的面貌，很多離岸風電客戶也陸續會租用，形成一個聚落，並帶起產業鏈，未來不只台灣，還是亞洲區最大離岸風力的地區。

彰化縣長王惠美則說，彰濱離岸風電運維基地是未來廿年離岸風場運轉的重要基礎，整體開發經費約需20億，目前已獲經濟部工業局前瞻基礎建設經費補助4.19億，但仍有近16億經費缺口；此外，北側漁港部分也尚有部分設施未完成，後續希望中央支持，將港區經費納入前瞻基礎建設追加預算，希望能打造為結合漁業、風電以及觀光的綜合港口。

王美花說，彰化漁港北側作為漁港，南側作離岸風電運維港，她聽到地方的聲音，如果可以的話，漁港和運維港建設要一起做好。

王惠美表示，全台灣的離岸風電潛力場址，有6成位在彰化縣，目前獲得籌設許可的容量約4GW，占全國總容量約74%全國第一，每年發電量達150億度，可提供378萬戶家庭一整年用電需求。