事業江山哪有自家茶香？新銳女藝術家畫說16女子故事

裕盛建設為慶祝建案公開二周完銷，今天在接待會館舉辦美學藝所特展，展出銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，展期到10月底，吸引客戶、民眾到場參觀。陳培瑜說，「女子樣」個展是透過用色大膽的畫作，呈現16名不同樣貌、價值觀的新時代女性故事。

陳培瑜舉例，以紅色色調展現的作品「煙雨江山」，訴說一名愛泡茶的台商妻子對丈夫的熱愛，即便丈夫相隔著台灣海峽距離再遠，擁有事業江山再大，都抵不過自家的茶香與溫暖。

裕盛建築機構近幾年深耕高綠覆、低密度的八期重劃區房市；四年前在八期豐樂公園附近推出「裕盛森邸」，標榜「綠適居健康宅」，才一推出，就造成熱銷。近日推出「裕盛沁森林」是在八期推出的第三案，基地位於南屯豐功路，17戶住家、1間店面，公開銷售二周即完銷，在市場造成話題。

裕盛建設董事長陳育崇說，公司在八期豐樂公園旁推出第四案目前早鳥預約中，散步公園、捷運豐樂公園站、文心秀泰均近距可達，預計規畫與「沁森林」系出同門的全齡適居宅，市場詢問度熱絡。

陳育崇指出，裕盛承襲品牌熱衷藝文活動的文化，特別在「沁森林」接待會館美學藝所，舉辦新銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，將16個女子故事轉換成光的力量呈現給大家。