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蛋糕店老闆好暖心 開團義賣全數捐彰化家扶扶助弱勢兒

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
蛋糕店老闆張志遠和妻子黃靚宜感謝民眾愛心訂購幫助彰化家扶兒少。圖／彰化家扶提供
蛋糕店老闆張志遠和妻子黃靚宜感謝民眾愛心訂購幫助彰化家扶兒少。圖／彰化家扶提供

彰化縣田中鎮蛋糕店老闆張志遠，2013年起在臉書開團義賣，為彰化家扶中心籌募扶幼經費，累計捐款超過20萬元；他8月6日又開團，今天取貨日，截至目前，銷售超出預定目標，貨款約5萬元都捐給彰化家扶。

張志遠有蒸飪和烘焙的家學淵源，傳承母親好手藝，20年前開店，從肉粽、油飯、米糕到彌月蛋糕，樣樣難不倒他，一斤油飯加大雞腿再加兩顆紅蛋，一盒不到250元，價廉物美，許多孕媽咪一吃成主顧，推薦親朋好友訂購。為了維持食品品質，張志遠常常清晨4點開始製作產品，如果顧客在彰化縣內，上午收到熱騰騰貨品，打從心裡溫暖。

做鮮食很辛苦，全台送貨跑透透，還要看顧複合式餐飲店生意，張志遠自我調侃「幾乎忘了躺在床上是什麼滋味」，他今年3月結束複合式餐飲店營業，轉型開發彌月商品，7月中旬推出他研發的彌月蛋糕和手工餅乾，希望成為田中鎮第一家自創品牌的彌月食品專門店。

張志遠忙碌不忘彰化家扶，8月6日在網路開團義賣，預計販售100條蛋糕與100盒手工餅乾，網友回響熱烈，訂購207條蛋糕、85盒餅乾，今天取貨日，張志遠收到貨款約5萬元都捐給彰化家扶，有些民眾買蛋糕和餅乾，請張志遠代捐給彰化家扶孩子，讓受扶助兒童感受暖暖的甜蜜滋味。

彰化家扶中心主任王震光表示，張志遠義賣捐款之外，店裡擺放零錢箱，歡迎民眾響應「家扶無窮世代~掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，零星捐款聚沙成塔，邀集更多人一起出錢出力協助家扶兒脫貧自立。

義賣 捐款

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