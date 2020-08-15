蛋糕店老闆好暖心 開團義賣全數捐彰化家扶扶助弱勢兒

彰化縣田中鎮蛋糕店老闆張志遠，2013年起在臉書開團義賣，為彰化家扶中心籌募扶幼經費，累計捐款超過20萬元；他8月6日又開團，今天取貨日，截至目前，銷售超出預定目標，貨款約5萬元都捐給彰化家扶。

張志遠有蒸飪和烘焙的家學淵源，傳承母親好手藝，20年前開店，從肉粽、油飯、米糕到彌月蛋糕，樣樣難不倒他，一斤油飯加大雞腿再加兩顆紅蛋，一盒不到250元，價廉物美，許多孕媽咪一吃成主顧，推薦親朋好友訂購。為了維持食品品質，張志遠常常清晨4點開始製作產品，如果顧客在彰化縣內，上午收到熱騰騰貨品，打從心裡溫暖。

做鮮食很辛苦，全台送貨跑透透，還要看顧複合式餐飲店生意，張志遠自我調侃「幾乎忘了躺在床上是什麼滋味」，他今年3月結束複合式餐飲店營業，轉型開發彌月商品，7月中旬推出他研發的彌月蛋糕和手工餅乾，希望成為田中鎮第一家自創品牌的彌月食品專門店。

張志遠忙碌不忘彰化家扶，8月6日在網路開團義賣，預計販售100條蛋糕與100盒手工餅乾，網友回響熱烈，訂購207條蛋糕、85盒餅乾，今天取貨日，張志遠收到貨款約5萬元都捐給彰化家扶，有些民眾買蛋糕和餅乾，請張志遠代捐給彰化家扶孩子，讓受扶助兒童感受暖暖的甜蜜滋味。

彰化家扶中心主任王震光表示，張志遠義賣捐款之外，店裡擺放零錢箱，歡迎民眾響應「家扶無窮世代~掏掏口袋零錢、幫幫孩子童年」，零星捐款聚沙成塔，邀集更多人一起出錢出力協助家扶兒脫貧自立。