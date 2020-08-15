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疫情影響延期 中市后梨平安千人宴今開桌

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，近千名民眾齊聚吃辦桌，台中市長盧秀燕也到場共襄盛舉。記者余采瀅／攝影
台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，近千名民眾齊聚吃辦桌，台中市長盧秀燕也到場共襄盛舉。記者余采瀅／攝影

台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，將后里特色「水梨」入菜，行銷在地農特產。近千名民眾齊聚吃辦桌，10多道特色菜輪番上桌，讓人讚不絕口。台中市長盧秀燕也到場共襄盛舉，盼藉平安宴寓意，讓大家「食平安，發大財」，後疫情時代，結合購物節帶動后里觀光。

今日千人宴活動開場，由台中啟明學校學生「小小鼓手」呂岳駿帶來打鼓秀，呂岳駿曾受邀參加知名歌手江蕙演唱會表演，才藝傑出令人印象深刻。盧秀燕今日也藉機表揚啟明學校7名優秀學生及校友，頒贈紅包及伴手禮，鼓勵他們在運動場上持續開創佳績。

盧秀燕表示，后里千人宴原計畫在今年台灣燈會舉行，因疫情延至今日舉辦，她要感謝后里區公所用心籌備特色料理，尤其將「水梨」入菜，讓大家吃得高興、吃得滿意，呼籲民眾參加台中購物節，來台中吃好、住好，消費滿500即可抽豪宅。

后里區長賴同一表示，公所響應2020台中購物節，今明兩日在月眉糖廠停車場舉行「蔬果產業文化活動」，凡訂桌成功民眾，在后里轄區內任一可開立發票或收據的店家消費滿500元，今日千人宴活動報到時，當場即可憑消費發票或收據，兌換價值500元現金抵用券，每桌限兌換一次。

千人宴菜色豐富多元，主廚精心設計菜單包括「花開富貴拼盤」、「梨果鮮味沙拉」、「花香翡翠魚翅羹」、「麻香龍鬚紅袍蝦」、「魚躍后里砂鍋魚頭」、「豬事吉祥肉排」、「后里蝦米糕」、「花現養身雞湯」、「紅運當頭元蹄」及「后里平安炒三鮮」、「吼哩甜在心冰品」等美味佳餚，訂購民眾不但可享用道地料理，更可獲得一份精緻伴手禮「后梨平安發」，用餐同時還可欣賞魔術及薩克斯風精彩等表演節目。

台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，將后里特色「水梨」入菜，行銷在地農特產。圖／台中市政府提供
台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，將后里特色「水梨」入菜，行銷在地農特產。圖／台中市政府提供
台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，近千名民眾齊聚吃辦桌，台中市長盧秀燕也到場共襄盛舉。記者余采瀅／攝影
台中市后里區公所今日舉行后梨平安千人宴活動，近千名民眾齊聚吃辦桌，台中市長盧秀燕也到場共襄盛舉。記者余采瀅／攝影

購物 盧秀燕 疫情

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