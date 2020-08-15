影／日管處整頓水社大山步道 減少對邵族居民干擾

日月潭水社大山最近被山友投訴，登山步道枯木倒塌、雜草叢生相當雜亂，日月潭國家風景區管理處連日派人清理倒木和雜草，方便民眾健行登山，但為了減少登山民眾對邵族社區的干擾，日管處希望山友盡量從日月潭青年活動中心登山，減少對居民的干擾。

水社大山、大尖山、貓囒山、後尖山被稱為「日月潭四秀」，以水社大山海拔2059公尺居首，曾經列為小百岳。步道全長5.6公里，得穿越竹林、杜鵑林，山高路遠，坡度起伏大難度高，後來從小百岳刪除。但水社大山可俯瞰日月潭美景，加上難度稍高，被視為挑戰中高難度百岳的訓練路線，攀登民眾不少。

水社大山常走的登山入口有日月潭青年活動中心和伊達邵兩處，最近登山步道被山友投訴，樹木和竹子倒塌橫在步道上，影響通行，部分路段長滿雜草難辨路徑。

日管處表示，因為夏季對流旺盛，日月潭地區午後長降下雷陣雨，導致樹木、竹子倒塌，最近已經派人帶著電鋸，上山清除倒塌的竹、木，同時清理雜草，避免步道濕滑，影響登山安全。

邵族部落會議認為，伊達邵登山口得穿越社區組合屋，以往遊客經過時大聲說話，干擾居民生活，讓族人難以忍受，認為伊達邵組合屋是居住區並非登山口，希望能夠封閉。日管處經過討論，為了盡量減少對邵族干擾，會加強青年活動入口設施，鼓勵山友從青年活動中心起攀。