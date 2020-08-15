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逾半B、C肝帶原者不自知！台中民眾參與肝癌檢驗

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
民眾參與在台中市大里高中舉辦的「免費肝炎與肝癌大檢驗」活動。記者趙容萱／攝影
民眾參與在台中市大里高中舉辦的「免費肝炎與肝癌大檢驗」活動。記者趙容萱／攝影

肝病防治學術基金會調查發現，超過一半的B、C肝帶原者因沒有症狀不自知，只有靠抽血篩檢。台中市衛生局今天與財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3522地區在大里高中舉辦「免費肝炎肝癌大檢驗」活動，吸引民眾參與，免費肝炎及肝癌篩檢，現場澄清中港分院醫療團隊加碼提供免費癌症篩檢。

台中市衛生局長曾梓展說，肝癌是台中十大癌症死因排名第二位，肝炎不能拖。B肝、C肝炎如不立即治療，會導致肝硬化、肝癌，依國健署資料，患慢性C型肝炎，每4人有1人會演變成肝硬化、每20人有1人會併發肝癌。他呼籲，B肝、C肝帶原患者要定期追蹤，未曾接受B肝、C肝篩檢者要主動接受篩檢，早期發現早期治療。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授說，基金會20幾年來共在全台推動免費肝病篩檢，已服務60萬人次，主要目的是找出B、C肝帶原者，透過帶原者積極就醫、早期治療，以C肝來說，現在服用二到三個月藥物，約有98%根除病毒機會，B肝透過藥物控制病情，不致走到肝硬化、肝癌地步。

曾梓展感謝肝病防治學術基金會從2014年起，與台中市府合作及挹注經費於龍井、大肚、石岡、東勢、新社、沙鹿、清水、梧棲、后里、外埔、豐原、潭子及大雅區等13區，舉辦免費肝炎及肝癌篩檢活動，深獲市民熱烈迴響。今天大里杙的肝炎及肝癌檢驗活動要感謝肝病防治學術基金會及國際扶輪3522地區提供相關經費，讓篩檢列車再前進至大里區。

曾梓展說，C肝有藥可醫，且已納入健保給付，目前篩檢管道多元化，篩檢是阻斷疾病發展的第一道關卡，如果經篩檢發現異常的民眾不要驚慌，均會轉介至醫院接受診治，另本次由肝病防治學術基金會另外貼心安排免費超音波檢查，及協助轉診到醫療院所治療。

他指出，C型肝炎患者就醫治療，治癒率高達97%，近期衛福部已宣布將放寬成人B肝及C肝篩檢的年次限制，改為提供45歲到79歲成人B肝、C肝篩檢，呼籲市民善用篩檢，儘早接受肝炎篩檢並積極配合治療。

民眾參與在台中市大里高中舉辦的「免費肝炎與肝癌大檢驗」活動。記者趙容萱／攝影
民眾參與在台中市大里高中舉辦的「免費肝炎與肝癌大檢驗」活動。記者趙容萱／攝影

肝炎 C肝 肝癌

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