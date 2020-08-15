彰化縣王功漁火節開幕　今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

名列台灣年度三大海洋活動盛事的彰化縣王功漁火節，今天上午熱鬧開幕，開幕前1小時千份炸雞排、茶葉蛋分送一空，上萬份鮮蚵粥從上午到下午送完為止，今天晚上7點30分王功漁火節演唱會開唱，上萬LED燈齊亮，陪伴民眾度過暑假前最好康的濱海活動。

縣政府、王功福海宮、彰化區漁會、芳苑鄉農會、芳苑鄉公所、竹塘鄉農會等機關社團首長，今天上午參加開幕祈福大典，祈求福海宮媽祖庇佑國泰民安，兩岸和平，社會和諧，疫情早日結束。

祥獅瑞獻揭開系列活動序幕，縣長王惠美說，今年王功漁火節好康特別多，福海宮媽祖很靈感，同意讓信徒躦轎腳，今、明兩天擲得聖筊次數前四名的民眾可獲500至2000元王功美食消費券和海牛體驗券兩張，到美食街消費200元有雙重幸運，先在現場刮刮樂，晚上參加抽獎，消費滿500元上網登錄彰化縣振興券三倍GO。

福海宮管理委員會主任委員林益模也說，地方眾志成城促成王功漁火節，今年進入第十六年，福海宮準備5萬份鮮蚵粥今、明兩天招待遊客，彰化縣養雞協會、卜蜂食品贊助炸雞排，今天雞排和茶葉蛋已送完，明天上午10點繼續分送炸雞排。

表演節目熱鬧進行，遊客排隊領取鮮蚵粥、搭免費接駁專車到王功漁港遊玩，王功老街許多遊客攜老扶幼散策；立法委員謝衣鳳說，彰化縣沿海鄉鎮人口外流、老化，王功漁火節集合很多在地年輕團體現身表演，讓大家看到偏鄉新生活力，她認為，應多舉辦類似活動，給年輕人表現的舞台，活絡地方發展。