2020我是登山王今登場 300民眾搶體驗人氣步道魅力

台中市觀光旅遊局統計，台中大坑、大甲鐵砧山風景特定區及大安風景區上半年整體遊客數逆勢成長，達176萬人次，較去年提高20%以上。今年的「2020我是登山王」系列活動今天開幕，首波300名民眾參與台中大坑童趣齊步走活動報名秒殺，今天上午從地震公園出發，健行環繞9號及9-1號步道，由台中市觀光旅遊局長林筱淇局長鳴槍，熱鬧起跑。

林筱淇說，「2020我是登山王」系列活動即日起到10月31日，今天開幕活動參與民眾熱烈，於8月9日開放報名不到一天就額滿，顯見民眾對這個活動的熱愛，不過沒報名到的民眾也別灰心，因為3個月的活動提供多達4000份精美禮品、總額超過10萬元的摸彩獎品，歡迎民眾相揪來大坑爬山健行拿好禮。

她指出，觀旅局去年首度舉辦「我是登山王」活動，吸引逾10萬人次參加，成功行銷大坑風景區，今年雖受疫情影響，但在市府防疫超前部署下，台中三個風景區上半年遊客數逆勢成長達176萬人次。

林筱淇說，觀旅局今年續推「我是登山王」系列活動，包括開幕童趣齊步走活動、登山分級認證活動、步道登山課程與導覽等。12條大坑登山步道依難易度不同，分為適合全家同遊的親子級（6、7、8、9、9-1號步道）、休閒級（5、5-1、10號步道）、健腳級（1、2、3、4號步道）。建議10號步道由原路徑往返，3號及8號步道將不納入活動。

活動期間會在這12條大坑登山步道各架設步道生態尋寶立牌，跟立牌合照完成任務即可領取限量徽章以及禮品，完成三個等級可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀。參加者可抽鋁合金帳篷、變形天幕套組及行動料理桌等大獎。