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來自英國的善心！送醫院病童樂高 在遊戲中治療身心靈

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊(左)捐贈樂高積木給童綜合醫院病童，由童綜合醫院副院長許弘毅受贈。圖／童綜合醫院提供
Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊(左)捐贈樂高積木給童綜合醫院病童，由童綜合醫院副院長許弘毅受贈。圖／童綜合醫院提供

來自英國樂高玩家社團Fairy bricks，是一個以捐贈樂高積木給醫院病童的慈善團體，台灣Brickway樂高迷同樂會去年4月與社團聯繫，希望能將愛傳播給台灣病童，Fairy bricks將樂高積木寄送來台，今日由樂高迷同樂會贈送約50盒的樂高積木給童綜合醫院病童使用，不僅鼓勵生病的孩子，也讓小朋友從小培養建構力與想像力。

樂高玩家社團Fairy bricks前陣子因為倉庫糟偷竊，許多要贈送給醫院病童的積木，連專用的運送車都不翼而飛，讓他們一度陷入低潮，由於對公益的投入與熱情，很多人協助尋找運送車，很快就被找到了，一切的公益活動再度步上正軌。

經由同樣是樂高同好的童綜合醫院麻醉部醫師劉煒翔引薦，樂高迷同樂會今日協助贈送一批2至12歲的樂高積木給童綜合醫院病童使用，希望能傳愛無國界，藉此幫助全球兒童緩解在疾病中的痛楚。

童綜合醫院指出，這一批樂高玩具將分別送給兒科病房與兒童發展中心，成為醫護團隊進行遊戲治療的輔助工具之一，讓孩子藉由「玩」來增進專注力及人際互動。每次使用後也將依循消毒步驟來清潔，讓需要的孩童與家長都能安心地接受專業治療。

Brickway樂高迷同樂會代表吳毅俊說，積木有一種強大的吸引力，不管大人還是小孩都難以抗拒，感謝國外的好夥伴Fairy bricks與院方的協助，讓這次的捐贈活動可以在這非常時期順利的進行，期望這些積木能夠帶給小朋友更多歡樂。

童綜合醫院副院長許弘毅表示，很感謝英國慈善機構Fairy Bricks與Brickway樂高迷同樂會對孩子們的關懷，病童在身心靈都承受某些疼痛與壓力，需要醫護團隊運用各種方法來幫助孩子們快樂，樂高玩具可訓練腦部運作與肢體協調，並擁有鮮豔的色彩與堆疊組合樂趣，相信可提供遊戲治療最好的輔助成效。

捐贈的樂高積木。圖／童綜合醫院提供
捐贈的樂高積木。圖／童綜合醫院提供

樂高 英國 偷竊

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