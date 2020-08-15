彩券行開出威力彩頭獎 紫南宮辦火龍果展售會也吃香

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮火龍果兼具美味和營養價值，吸引遊客選購。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮火龍果兼具美味和營養價值，吸引遊客選購。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮公所於今天在紫南宮停車場舉辦「竹山火龍果正紅」農特產展售會，除了有各類蔬果農特產外，還辦理摸彩活動，只要購滿100元公所就送當季草花2盒、購滿200元就可以參加農產、紀念品摸獎，有吃又有拿，讓不少到紫南宮參拜的遊客直呼很過癮。

紫南宮旁彩券行最近開出威力彩31.2億元頭獎，到紫南宮向土地公求發財金的信徒更為踴躍，今天在紫南宮停車場舉辦的火龍果特賣會，也吸引許多信徒參與，除了參拜土地公、求發財金，順道買火龍果希望也能增加財運，幸運中大獎。

竹山鎮長陳東睦說，火龍果是竹山重要經濟作物，種植面積有120甲，分布在社寮、富州、山崇、下坪等里，1甲地平均有4萬公斤產值，產量相當可觀，竹山火龍果以紅肉為主，營養價值相當高，6到12月正值產期。配合農糧署在地農產品計畫，縣府、公所和竹山鎮農會、紫南宮、富州休閒農業區協進會、竹山安全農業協會，在紫南宮舉辦展售會，讓全國各地信徒也能品嘗竹山火龍果。

今天活動共有30個攤位，竹山、集集、鹿谷、中寮、名間、國姓、魚池共6個鄉鎮共襄盛舉，包括火龍果、香蕉、茶、香菇、蔬果、柚子、龍眼等，都是當季的蔬果，南投縣農業處表示，這次參展的農產品都有「3章1Q」分別是有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良產品、以及台灣農產生產追溯，所有商品品質保證，讓遊客能安心購買，吃得健康，16日還有一場，民眾不要錯過。

竹山鎮公所在紫南宮舉辦農產展售會，吸引遊客選購優質農特產。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮公所在紫南宮舉辦農產展售會，吸引遊客選購優質農特產。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮火龍果展售在紫南宮旁舉行，吸引許多遊客選購美味農產。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮火龍果展售在紫南宮旁舉行，吸引許多遊客選購美味農產。圖／竹山鎮公所提供

火龍果 紫南宮 發財金 彩券 頭獎

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