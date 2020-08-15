昔日育兒時光、高跟鞋入畫 呈現平日生活意境
由退休教師與愛好藝術創作者共同組合的「藝術創作團體」124畫會，即日起至9月6日於台中豐原葫蘆墩文化中心辦理聯展，會員透過礦物顏料閃爍質感及貼箔膠彩技法，以花卉、女人高跟鞋、動物親情等題材，表現畫者生活意境、人文之美。
其中，作品「寶貝，安睡！」，步入老年的作者懷念昔日養育幼子的時光，藉物抒情，揮動畫筆，將哄兒入睡的景象鏤刻畫中。創作者陳玉美以五花八門，琳瑯滿目的高跟鞋，鋪陳出作品「綻」與「鞋韻」，光芒閃爍的鑲鑽紅鞋，流露擁有珍愛之物的歡樂情愫。
陳瑞瓊探訪開滿山谷的繡球花，蜂蝶飛舞入眼簾，以「蝶舞彩曳」留住剎那的片刻，描繪即逝的情境氛圍。徐碧姿創作的「紫氣滿園」，垂涎欲滴的成串果實，是果農辛勞的回饋，更是幸福的表徵。王秋香應用不同技法及色彩創作，作品「櫻」表現日本大阪櫻花盛開的獨特美景。
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