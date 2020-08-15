東螺溪欒樹節又快來了　人文自然遊程一次滿足趕快洽詢

一年一度的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節又來了，湖埔社區大學已踏查自然生態與人文環境，規畫兩套東螺溪遊程，欒樹節開放免費參加，溪湖在地特色深度小旅行只受理揪團報名， 30人以上成團遊覽車到高鐵烏日站、彰化火車站接駁。

湖埔社大和社團法人彰化縣就業力教育協會投入溪湖地區及東螺溪的自然人文保育，深受政府和地方肯定，日前在經濟部水利署推薦之下，彰化縣環保局和湖埔社大等機關團體，前往屏東縣台灣藍色東港溪保育協會取經，整治河川並結合人文生態的營運成功經驗，應用在彰化縣東螺溪。

湖埔社大往年戀戀欒樹節活動幾乎秒殺，今年規畫今年東螺溪戀戀欒樹節的遊程，9月19日、20日各推出兩梯次的文化傳承夜遊雷公廟，及欒樹節暨溪湖在地特色深度小旅行，前者免費，到東螺溪生態園區、綠色隧道認識自然生態，欒樹節加深度小旅行將搭乘溪湖小火車，前往巫家麵館、小品蝸牛園區，防疫優惠價每人699元。如有興趣賞遊東螺溪台灣欒樹，可洽詢（04）8610620、8610626。