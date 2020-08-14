台中精科勞工宅搶手 議員2質疑

聯合報 / 記者趙容萱／台中報導
台中精密機械科技創新園區合宜住宅二期「新業宜家」520戶、精科好宅（社會宅）191戶已完工，住戶陸續入住。記者趙容萱／攝影
台中精密機械科技創新園區合宜住宅二期「新業宜家」520戶、精科好宅（社會宅）191戶已完工，住戶陸續入住。記者趙容萱／攝影

台中精密機械科技創新園區開發「勞工宅」共1683戶，其中「新業宜家」520戶近日完工，售價為附近大樓一半，引發搶購潮；但議員張耀中也質疑汙水處理很貴，周邊汽車格位嚴重不足等問題。

中市的勞工宅是市府與建商合作BOT，精科一期的「新業誠家」200戶已售罄，二期「新業宜家」共520戶，開始登記就引發搶購，也全數售出；另有企業自建的773戶，精密園區內住宅共1683戶。

市府表示，園區內還有「精科好宅」，屬於社會住宅，191戶也完工，社區有托嬰中心與日照中心，相當搶手，中籤率22% ，住戶上月入住。

業者表示，市府提供低於市價土地，由新業建設得標，利潤也回饋到勞工身上，每坪均價13萬元，較附近新大樓每坪21到25萬元行情低。勞工抽籤買房，創下30天完銷紀錄，今年完工落成，陸續入住。

台中市府表示，精科勞工宅1683戶汙水費率，依自治條例規定並參照北市與高雄市收費標準，每立方公尺5元收取，並不算貴；交通局也已規畫文山六街興建立體停車場，提供汽車位340格、機車位560格，工程2022年10月完工。

520 托嬰 北市

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