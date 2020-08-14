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王功漁港今晚試燈 上萬LED燈點亮四大景區超浪漫

聯合報 / 記者簡慧珍／連線即時報導
王功漁火節用了數以萬個LED燈，夜間璀燦。記者簡慧珍／攝影
王功漁火節用了數以萬個LED燈，夜間璀燦。記者簡慧珍／攝影

2020王功漁火節「王功光影燈季」今天晚上試燈，今年以「海洋」為主題，在彰化縣王功漁港、漁港路、王功橋及福海宮等4區布置光環境，明天王功漁火節正式登場，光影燈季每日晚上6點30分至到10點，亮到9月13日，縣政府歡迎民眾到王功漁港區欣賞營造璀璨光影藝術。

縣長王惠美說，王功漁火節邁入第十六年，明天（15日）和16日以7大主題活動盛大迎賓，民眾可參加千人烤蚵趣、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、王功光影燈季，比較特殊的是刮刮樂雙重送，鄉親在活動合作店家消費滿200元即可現刮、現回饋。

縣府為了帶動王功漁港區夜間觀光，讓遊客能從音樂、海洋、美食、煙火中找樂子，王功漁港今年以「搖滾海洋」和「海洋新世界」為活動意象，王者之弓橋上的布燈色彩奔放，展現王者朝氣；漁港區周邊布景是奇幻海底世界，給遊客最有趣的海底想像，漁港路鄰近接駁站設有「逐浪波光漁火」，全長31公尺，烘托出王功漁火節的熱力四射景象。

彰化八景之一的王功夕照，在盛夏特別美麗，民眾上午帶孩子到王功潮間帶玩水，下午觀賞夕照、聽演唱會、看煙火秀和夜間布燈。王惠美說，今年王功光影燈季長達近一個月，希望民眾到海邊走走，看看燈景，把錢留在彰化消費，縣府配合振興三倍券推出觀光振興方案抽獎活動，花越多、得獎的機會就越多。

王功漁火節舉辦16年，一年比一年精彩，今晚試燈，景色浪漫美麗。記者簡慧珍／攝影
王功漁火節舉辦16年，一年比一年精彩，今晚試燈，景色浪漫美麗。記者簡慧珍／攝影

煙火秀 王惠美

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