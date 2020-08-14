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官再大見到他都要低頭 99歲老理髮師還在義剪做公益

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
沈駿魁（右1）只有次子沈瑞昌（右2），及沈瑞昌的次子沈祐民（右3）繼承衣缽，在沈駿魁去年放下剪刀退休前，三代同堂從事剪髮，曾是一段佳話。記者劉明岩／攝影
沈駿魁（右1）只有次子沈瑞昌（右2），及沈瑞昌的次子沈祐民（右3）繼承衣缽，在沈駿魁去年放下剪刀退休前，三代同堂從事剪髮，曾是一段佳話。記者劉明岩／攝影

今年99歲的理髮老師傅沈駿魁，為人剪髮70餘載，早年的多位彰化縣長都在他面前低頭，讓他「修理」門面，20多年來，他每年都帶著兒孫到南投埔里基督仁愛之家為老人家義剪；去年6月，他因為無法站立太久，才離開理髮崗位，在他的身教言教下，6名子女以及兒孫們都十分孝順，也都以他為榜樣，持續對社會付出關懷。

沈駿魁為人謙和，教養3子3女從未打罵，卻難掩堅毅的韌性。他的妻子早逝，當時長子才讀高一，么女才5歲，他父代母職，茹苦含辛將子女養育成人，且事業有成，目前四代同堂。他現與次子沈瑞昌同住，其他子女雖然散居各地，但都會不定時回來探望，其樂融融。

出身理髮世家的沈駿魁，7個兄弟姊妹有6人以理髮為業，他是在20多歲時，跟日本人學理髮，還學會為人按摩頭頸，在當時很少見，很受歡迎。當年他在彰化縣政府側門附近開店，那時候的幾任縣長包括陳時英、呂世明，還有縣府主管都是常客，生意好到連縣長要剪頭髮都要預約，當快輪到縣長時，沈瑞昌都要到縣長官邸通知。。

沈駿魁也傳授技藝給6個子女，當生意很忙的時候，孩子也沒有閒著，幫忙顧客剪髮、洗髮或清掃。到現在，只有次子沈瑞昌，及沈瑞昌的次子沈祐民繼承衣缽，在沈駿魁去年放下剪刀退休前，三代同堂從事剪髮，曾是一段佳話。

沈瑞昌說，父親剪髮技藝好，待人和善，很多人從小到老都指定要給他剪髮，曾有一名從公賣局退休員工，從國小起到現在，50多年來，都固定前來剪髮 ；有一次，一名駝背而且鬚髮蔓長的老人家出現在店前，他二話不說，免費為他剪髮梳洗，還包給紅包；另有一名即將臨終的顧客，三更半夜來店裡，給他做人生最後一次的服務。

沈駿魁是個虔誠的基督徒，教育子女以愛，並以身作則為善，921大地震後，20多年來，每隔一個半月，他都由次子沈瑞昌夫婦及孫子沈祐民陪同，一起到南投埔里基督仁愛之家 ，為將近100名老人義剪服務，每次服務及交通時間就需花將近10 小時，全家人一同做公益，持續到現在。

沈駿魁目前仍耳聰目明，說起話來仍很有條理，顯然養生有道。沈瑞昌說，父親不菸不酒，除了忙於工作外，也有多元興趣，很多百岳都有他的足跡，也打太極拳，還寫一手好書法，怡情養性。

自從沈駿魁去年行動不便以後，家人都格外照顧他的起居與健康，沈瑞昌怕他下床跌倒，都得陪著睡。主要照顧沈駿魁的是二媳婦及大女兒，二媳婦在醫院服務近30年，對於健康照護非常熟悉，是沈爺爺最好的看護，同住彰化的大女兒，也隨時來陪伴照應生活起居，協助沐浴。其他在外地的兒女心繫著父親，也常回來探望。

為人剪髮70餘載，沈駿魁看盡人生百態，也深有體會，他說，做人不要計較，要與人為善，而自己最大的快樂就是為客人剪了好看頭髮，客人高興，自己也就跟著歡喜。

唯一繼承剪髮刀的孫子沈祐昌說，長期跟著爺爺從事義剪，感受到爺爺對社會的付出與關懷，是他學習的最好榜樣，將來他也會持續做下去。

今年99歲的理髮老師傅沈駿魁，去年因行動不便，每天都由次子沈瑞昌推著外出散步。記者劉明岩／攝影
今年99歲的理髮老師傅沈駿魁，去年因行動不便，每天都由次子沈瑞昌推著外出散步。記者劉明岩／攝影
今年99歲的理髮老師傅沈駿魁，兒孫滿堂，都十分孝順，今年8月8日父親節，全家聚餐和樂融融。圖／沈瑞昌提供
今年99歲的理髮老師傅沈駿魁，兒孫滿堂，都十分孝順，今年8月8日父親節，全家聚餐和樂融融。圖／沈瑞昌提供
沈駿魁（右1）只有次子沈瑞昌（右2），及沈瑞昌的次子沈祐民（右3）繼承衣缽，在沈駿魁去年放下剪刀退休前，三代同堂從事剪髮，曾是一段佳話。記者劉明岩／攝影
沈駿魁（右1）只有次子沈瑞昌（右2），及沈瑞昌的次子沈祐民（右3）繼承衣缽，在沈駿魁去年放下剪刀退休前，三代同堂從事剪髮，曾是一段佳話。記者劉明岩／攝影
信奉基督教的理髮老師傅沈駿魁（右）寫了一手好書法，這幅「神愛世人」就是出自他的手筆。記者劉明岩／攝影
信奉基督教的理髮老師傅沈駿魁（右）寫了一手好書法，這幅「神愛世人」就是出自他的手筆。記者劉明岩／攝影

剪髮 埔里

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