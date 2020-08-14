全國最大科普展「科學家的秘密基地」在興大一共4天

暑假可以去哪裡！今年規模最大的科普展8月14日在中興大學開展，活動至8月18日，「科學家的秘密基地」分為「天空基地」、「智慧基地」、「探測基地」、「奇幻基地」及「科學興樂園」等五大展區，完全免費入場，愛好科普的學生們可一探發現奇蹟。

「科學家的秘密基地」由科技部指導，國家實驗研究院、國立中興大學主辦，中彰投3縣市協辦。國研院展出福爾摩沙衛星5號、7號的二分之一模型、由福衛5號和7號轉化而成的帥氣公仔、可以虛實互動的智慧索瑪立方體、人造極光、還原300多年前證實大氣壓力存在的馬德堡半球、可深入人體觀察病灶的VR眼鏡、以模型搭配振動台了解房屋抗震原理、見識深海壓力的壓力艙、可深入了解地層結構的震測設備、可分辨正常與生病小鼠的步態體驗等。

中興大學展出可協助行動不便的人走路及協助搬運重物的穿戴式機器人、可在體內製造、儲存、並在危急時爆射出接近100℃毒液攻擊敵人的步行蟲防禦機制、藉由和民眾玩遊戲來學習一套優勢策略的不插電機器「拈人」，以及在深海暗黑情境中體驗鯨魚屍體所造就的複雜生態系。

主辦單位也在5天展期內安排了多場科學DIY課程及有趣的科學短講，包括「遇見你的DNA－萃取實作體驗」、「親愛的，海把它縮小了！」、「肌電訊號遙控車體驗」、「振動的自然之美－頻率產生器手動體驗」，以及介紹衛星、火箭的演講，網路報名雖已額滿，但每日現場仍保留少許名額，詳細情形請關注活動官網。

國研院指出，半導體產業是台灣現階段最重要的產業，一棟棟高科技廠房佇立在新竹、中部、南部科學園區裡面；生醫產業則在新冠肺炎爆發後，顯得格外重要，而各種實驗動物是其背後的無名英雄。在「科學家的秘密基地」的情境大廳中規畫了打卡區，讓大小朋友穿上無塵衣，體驗在半導體無塵室和無菌老鼠房工作的感覺。

另外，1999年的921大地震對中部地區造成了極大的破壞與傷害，主辦單位也把「地震體驗屋」搬到了「科學家的秘密基地」所在的中興大學體育館外，讓大小朋友體驗7級強震的威力，同時學到大地震來襲時應該怎樣保護自己，以及地震預警機制可以為生命財產提供怎樣的保障。