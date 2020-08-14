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台中捷運綠線延伸大坑段地方盼盡速動工 林佳龍會勘

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捷運綠線向北延伸到北屯大坑段，當地居民希望延伸段盡速動工，經補庫對面郵局土地因921地震後荒廢盼能活化運用。立委莊競程今天邀交通部長林佳龍、市議員曾朝榮與當地多位里長會勘。記者趙容萱／攝影
台中捷運綠線向北延伸到北屯大坑段，當地居民希望延伸段盡速動工，經補庫對面郵局土地因921地震後荒廢盼能活化運用。立委莊競程今天邀交通部長林佳龍、市議員曾朝榮與當地多位里長會勘。記者趙容萱／攝影

台中捷運綠線向北延伸到北屯大坑經補庫段經交通部通過，將報請行政院核定，當地居民希望延伸段盡速動工，經補庫對面郵局土地因921地震後荒廢盼能活化運用。立委莊競程今天邀交通部長林佳龍、市議員曾朝榮與當地多位里長會勘。

林佳龍說，台中捷運綠線延伸大坑段是他在台中市長任內做可行性評，部長任內促成，目前經交通部召開3次捷運審查委員會審查修正后通過，後續將由中市府依據委員會意見修正報告送交通部再函送行政院核定。捷運綠線通車後將會有更多人潮，也爭取中華郵政所屬的土地作為停車場用地，目前同意規劃提供多目標停車場，配合假日市集等，帶動觀光與產業發展。

交通部鐵道局於簡報中說明台中捷運烏日文心北屯延伸線辦理情形，有關「北屯—大坑」延伸段，路線以G3站為起點，向東沿松竹路延伸至大坑經補庫G1站，路線長2.49公里，新設2處車站，總經費77.69億元。

民進黨立委莊競程說，捷運綠線延伸可帶動大坑地區觀光動能，紓解車潮、解決交通壅塞及停車問題，交通部7月1日審查台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告，他出席極力爭取，感謝林佳龍全力支持，用行動支持地方重大建設，也感謝市議員曾朝榮、謝明源與當地多位里長出席。

曾朝榮建議，位在經補庫對面，9號登山步道入口旁的郵局，自921地震閒置荒廢迄今，雜草叢生，影響環境景觀，希望整體規劃促進地方發展。

林佳龍 行政院

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